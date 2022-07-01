СБУ обезвредила агентурную группу ГРУ России, собиравшую разведданные об обороне Киева

СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой обезвредила агентурную сеть ГРУ России в Киеве. Задержаны 4 российских агента, которые собирали разведданные об обороне столицы.

Злоумышленники собирали информацию о расположении позиций Вооруженных Сил Украины, геолокации стратегических объектов, а также агитировали украинцев поддерживать действия российских оккупантов. В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по статье государственная измена и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также В оккупированной Ясиноватой пылает железнодорожный узел, которым враг перегонял технику

Преступная деятельность российских агентов в Киеве

Агентную группу сформировал кадровый сотрудник ГРУ России, полковник Владислав Донец, с целью ведения подрывной деятельности против Украины. Установлено его нахождение в составе оккупационной группировки россиян на территории Киевской и Черниговской областей – он и координировал деятельность российских агентов на территории нашего государства.

При этом непосредственно руководил группой представитель террористической организации, так называемой МГБ ЛНР, Валентин Тилилим. Коммуницировали российские агенты со своим руководством благодаря заранее отработанным каналам закрытой связи.

СБУ нейтрализовала группу российских агентов в Киеве: смотрите видео

По данным следствия, агентурная группа активизировалась в начале полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Между участниками группировки было четкое распределение сфер ответственности за выполнение вражеских задач.

Так, двое жителей столицы разведывали позиции ВСУ и расположение объектов критической инфраструктуры. Кроме того, они собирали персональные данные нынешних и бывших украинских военных и правоохранителей.

Еще один житель Киева, в прошлом сотрудник правоохранительных органов Донецкой области, отвечал за информационно подрывную деятельность. Он распространял кремлевскую пропаганду, в том числе и лозунги, побуждавшие поддерживать российских оккупантов. Для распространения вражеского контента он администрировал специализированные интернет-платформы.

Обратите внимание Несмотря на российские угрозы: Болгария все же отзывает 70 российских дипломатов

В этом направлении подрывной деятельности мужчина действовал совместно с другим участником агентурной группы – основателем IT-компании из Гостомеля, занимавшимся подготовкой и распространением материалов, в которых оправдывал преступления российских оккупантов.

К слову, во время обысков по местам нахождения предателей СБУ обнаружила пророссийскую символику, средства связи и электронные носители информации с поличным российских агентов.

В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия с целью привлечения к ответственности организаторов российской агентурной сети.

Вас может заинтересовать – оккупант признался в совершенных на Херсонщине военных преступлениях: смотрите видео