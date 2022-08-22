Имущество "4 канала" депутата-изменника Ковалева передали Госкино
Источник:Госкино
У предателя Алексея Ковалева конфисковали активы. Имущество "4 канала" уже передано в Государственное агентство Украины по вопросам кино.
Теперь процедура конфискации актива и передачи его на нужды государства законно завершена. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте Госкино 22 августа.
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Имущество предателя Ковалева передали Госкино
Имущество ООО "ТРК "Интеррадио" украинского информационно развлекательного телеканала "4 канал", принадлежавшего депутату-предателю Алексею Ковалеву, передано АРМА в распоряжение Государственного агентства Украины по кино,
– говорится в сообщении.
Такое решение является важным свидетельством того, что наказания за государственную измену не избежать. В Госкино считают, что это событие, тоже на шаг приближающее Украину к победе.
Известно, что депутат объявлен в розыск. Досудебное расследование продолжается.
Что этому предшествовало
В апреле 2022 года работники ДБР открыли уголовное производство против народного депутата Алексея Ковалева. Он после начала войны россии против Украины поселился на временно оккупированной территории Херсонщины и помогает оккупационной "власти".
Как выяснилось, в начале июля Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном "правительстве Херсонской области".
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