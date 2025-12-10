О так называемом "звании" для предателя стало известно 10 декабря, сообщает 24 Канал. Стоит заметить, что медиа связывают Деркача с Германом Галущенко – бывшим министром юстиции и энергетики. Между тем самого Деркача, по данным СМИ, в "Энергоатом" привел Николай Мартыненко, которого называли "ядерным олигархом".

Детали о связях Деркача с Мартыненко

Как сообщают медиа, в 2006 году Мартыненко был "самым влиятельным куратором атомной энергетики". Тогда же Деркач получил пост президента НАК "Энергоатом" и гендиректора ГК "Укратомпром". Стоит заметить, что ради этого он даже сложил депутатский мандат. По данным журналистов, получить должность ему помог Давид Жвания – партнер Мартыненко.

Впоследствии Деркач даже защищал Мартыненко от НАБУ. В октябре 2019 года Деркач обвинил заместителя директора НАБУ Гизо Углаву в проведении незаконной слежки за Мартыненко и Жванией. Тогда Деркач даже предоставил документы, подтверждающие сбор НАБУ данных о Николае Мартыненко, по его мнению, это происходило якобы "в обход любых правовых процедур".

Советник Офиса Зеленского Сергей Лещенко, который когда-то разоблачал схемы Мартыненко, призвал правоохранительные органы ускорить его дело, потому что оно последние годы практически не движется и может быть закрыто по срокам давности в 2027 году.