Искал HIMARS: на Днепропетровщине обнаружили предателя, помогавшего российским оккупантам

Украинские правоохранители задержали предателя, который работал на российских оккупантов на Днепропетровщине. Он искал HIMARS и американскую артиллерию в области.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Кривого Рога. Ранее сообщалось об ущербе, нанесенном российской атакой Кривому Рогу и району.

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Задержание предателя

Правоохранители, в частности, СБУ, продолжают выявлять приспешников российских оккупантов. Об одном из таких отчитались на днях. Это был глубоко законспирированный "крот", активно ездивший по общинам Днепропетровщины.

Он фотографировал позиции украинских защитников. Перед ним стояли задачи от российских кураторов искать HIMARS, а также американские гаубицы М-777. Доказательства противоправной деятельности этого так называемого человека зафиксированы. В случае доказательства вины в судебном порядке ему грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

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Обстрелы Никопольской общины

Это все происходило на фоне того, что россияне продолжают обстреливать Никопольскую общину. По ней они гатят из временно оккупированной части Запорожской области. Оккупанты не стесняются использовать любые средства.

Они используют и крупнокалиберную ствольную артиллерию, и реактивную артиллерию. Через Днепр от города Никополь до территории Запорожской области – ориентировочно 6 км. Река очень узкая в этом месте. И для артиллерийских установок, и для "Градов" это совсем небольшое расстояние.

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