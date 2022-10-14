Гауляйтер Мелитополя Балицкий получил российский паспорт, когда был депутатом облсовета, – СМИ

Бывший народный депутат Евгений Балицкий не 24 февраля стал предателем Украины. Согласно данным СМИ, выложившим в сеть фото его российского паспорта, произошло это задолго до вторжения.

Как выяснилось, гауляйтер оккупированного Мелитополя Балицкий мог похвастаться гражданством России за несколько месяцев до полномасштабного вторжения страны-агрессора. Об этом свидетельствует скан-копия его паспорта.

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Документ издали еще в декабре 2021 года

Скан русского паспорта дает нам разглядеть принципиальную дату. Речь идет о 7 декабря 2021 года. Внимание, к этому моменту Евгений Балицкий был еще депутатом Запорожского областного совета.

Известно, что именно благодаря соответствующему документу будущий гауляйтер Мелитополя свободно ездил как в Севастополь, так и в Москву. Там его и готовили к так называемой "спецоперации". Балицкий получал инструкции по дальнейшим действиям на случай аннексии территории Украины.



Паспорт России Балыцкому в декабре 2021 года выдали в Севастополе / Фото "РИА Мелитополь"

Отметим, что паспорт гражданина России Балыцкому выдали в Севастополе. Журналисты сообщают, что именно в этом городе проживает его семья. Кроме того, на полуострове у предателя открыт семейный бизнес.

Что известно о сотрудничестве Балицкого с оккупантами

Кратко пройдемся по ключевым событиям, связанным с государственной изменой Балицкого. Так, с начала полномасштабного вторжения депутат Запорожского облсовета от существующего "Оппозиционного блока" начал сотрудничество с оккупантами.

начал сотрудничество с оккупантами. Он предоставлял россиянам возможность транслировать телеканал "Россия-24" на базе работавшего в Мелитополе телеканала "МТВ-плюс".

на базе работавшего в Мелитополе телеканала "МТВ-плюс". Заметим, что еще весной он называл себя целым "начальником военно-гражданской администрации" Запорожской области. Так что в этом "статусе" он даже давал пресс-конференцию 8 мая.

Так что в этом "статусе" он даже давал пресс-конференцию 8 мая. Уже 9 мая Балицкий дослужился до условного повышения. Да, он стал так называемым "губернатором" Запорожской области.

Добавим, что накануне "референдумов" Балицкий лично обратился к диктатору из Кремля Путину. Его он попросил о "независимости" Запорожской области. Но не тотальной, а в составе России.

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