Приспешник оккупантов Стремоусов снова "серьезно" призвал жителей Херсона эвакуироваться

Кирилл Стремоусов – приспешник оккупантов – выдал очередное истерическое заявление, в котором "серьезно" призвал жителей Херсона эвакуироваться. В качестве "аргументов" коллаборант повторил ряд кремлевских фейков.

Стремоусов заявил, сообщает 24 канал, что если с жильем эвакуированных из Херсоне людей что-нибудь случится, их поселят где-то на территории России. Несмотря на свою плохую актерскую игру, предатель во время обращения по видео пытался выглядеть озабоченным и даже испуганным.

Важно Командующий российским вторжением заговорил о "непростых решениях" по Херсону

Пока оккупанты в панике вывозят награбленное, Стремоусов "торжественно" пообещал, что за Херсон захватчики будут "бороться до последнего". Если предатель до сих пор не осознал, что у коллаборантов и захватчиков на временно оккупированных территориях нет ни будущего, ему придется понять это уже в ближайшее время.

Герои ВСУ идут вперед и освобождают украинские города и села.

Как Россия хочет выселить украинцев из Херсона

Местным жителям поступают сообщения с призывом немедленно уехать из Херсона. Людям обещают так называемую "эвакуацию" на территорию России. Оккупанты нагнетают панику.

Иван Федоров – мэр Мелитополя – рассказал, что оккупанты планируют депортацию всех местных жителей. Прекрасный украинский Херсон враг хочет заселить своими военными и предателями Украины.

Сергей Суровикин – командующий российским вторжением – заявил о так называемых "непростых решениях" в отношении Херсона.

Михаил Подоляк отметил, что этим заявлением Суровикин публично признал свое участие в военных преступлениях.

Сегодня субъект Суровикин публично зафиксировал непосредственное участие в совершении военных преступлений на территории Украины и впервые осознал важность обязательных "непростых решений", "отрицательного наступления", принудительной самодепортации, когда имеешь дело с ВСУ,

– подчеркнул Подоляк.

Между тем Виталий Ким – глава Николаевской ОВА – заявил, что слова Суровикина выглядят как попытка обмануть.

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