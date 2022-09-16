Предатель стремоусов жалуется, что ударили по его кабинету в Херсоне

Утром 16 сентября на территории временно оккупированного Херсона прогремел взрыв. Гауляйтер города посетовал, что удар пришелся прямо на его кабинет.

В соцсетях пишут, что ракета попала непосредственно в здание "администрации" Херсонской области, где сидят оккупанты.

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Известно, что взрыв в Херсоне прогремел во время совещания глав муниципальных округов, сформированных оккупационными властями. На видео также можно увидеть, как из здания выбегают военные. Эту информацию подтвердила и "заместитель" так называемого главы Херсонской области Екатерина Губарева.

Судя по фото и видео очевидцев, опубликованных в соцсетях, в результате удара здание администрации частично разрушено.

Среди оккупантов есть пострадавшие

Пропагандисты заявили, что в результате взрыва ранения получила так называемая "начальница департамента труда и социальной политики", а ее водитель погиб. Пострадавших среди мирного населения нет. Первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский отметил, что взрыв произошел в правом крыле здания.

Взрыв в Херсоне: смотрите видео

Коллаборанта и предателя стремоусова уже потроллил глава Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что всему свое время и добавил:

Твой билет на концерт кобзона – бессрочный.

Почему прорыв ВСУ на Херсонщине не такой резкий, как на Харьковщине

ВСУ ведут наступательные действия не только на Востоке, но и на юге Украины. Правда, на Херсонщине прорыв не такой резкий, но на это есть абсолютно понятные причины. Как рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный обозреватель Александр Мусиенко,

Мусиенко отметил, что украинские силы продвинулись в сторону Херсона с севера, а также с запада. Это самый короткий путь, который соединяет Николаев и Херсон. К тому же ВСУ продавили или продавливают довольно мощные огневые рубежи врага под Давыдовым Бродом.

"Поэтому, там есть продвижение, только оно не такое быстрое и мощное. Этому есть объяснение", – подчеркнул Мусиенко.

Мусиенко объяснил, почему прорыв на Херсонщине не такой резкий, как на Харьковщине: смотрите видео