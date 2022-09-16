Высокопоставленный работник чешского МИД передавал секретную информацию российской разведке

Высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел Чехии сотрудничал с российской разведкой. Он передавал ей секретную информацию.

Работа с врагом продолжалась несколько лет. Эту информацию подтвердили премьер Чехии Петр Фиал и министр иностранных дел Ян Липовский.

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Чиновник из Чехии работал на Россию

По словам Липавского, сотрудник был уволен, других подробностей он не рассказал.

В чешской контрразведке подтвердили, что несколько лет назад выяснили, что в МИД страны есть источник информации для российских спецслужб. Впоследствии за этим изменником установили слежку.

Согласно источнику, российские спецслужбы, вербуя чиновника, "использовали его пристрастие к женщинам и деньгам". Сотрудник имел доступ к документам под грифом "совершенно секретно". Он работал в министерстве более 20 лет, как в центральном аппарате, так и за границей.

Кстати, имя и должность чиновника неизвестны. Российское МИД пока не прокомментировало информацию.

Что известно о предателях Украины

Предатели есть и среди знаменитостей. Ведущий Вадим Абрамов, ранее заменивший Ольгу Фреймут в программе "Ревизор", теперь развлекает россиян. Предатель работает на российском телеканале "Пятница".

Недавно СБУ разоблачила организатора агентурной сети России в Харьковской области. Предатели собирали данные о социально-политической обстановке в регионе, а также о расположении и перемещении ВСУ.

Кроме того, спецслужбы обезвредили вражеского агента, разведывавшего пограничную территорию и укрепление Сумщины. Злоумышленник готовился к диверсионной деятельности.

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