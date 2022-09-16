Робота з ворогом тривала кілька років. Цю інформацію підтвердили прем'єр Чехії Петро Фіала та міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

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Чиновник з Чехії працював на росію

За словами Ліпавського, співробітника було звільнено, інших подробиць він не розповів.

У чеській контррозвідці підтвердили, що кілька років тому з'ясували, що у МЗС країни є джерело інформації для російських спецслужб. Згодом за цим зрадником встановили стеження.

Згідно зі джерелом, російські спецслужби, вербуючи чиновника, "використовували його пристрасть до жінок і грошей". Співробітник мав доступ до документів під грифом "цілком таємно". Він працював у міністерстві понад 20 років, як у центральному апараті, так і за кордоном.

До речі, ім'я та посада чиновника невідомі. Російське мзс поки не прокоментувало інформацію.

Що відомо про зрадників України

Зрадники є і серед знаменитостей. Ведучий Вадим Абрамов, який раніше замінив Ольгу Фреймут у програмі "Ревізор", тепер розважає росіян. Зрадник працює на російському телеканалі "П'ятниця".

Нещодавно СБУ викрила організатора агентурної мережі росії на Харківщині. Зрадники збирали дані про соціально-політичну обстановку в регіоні, а також про розташування і переміщення ЗСУ.

Крім того, спецслужби знешкодили ворожого агента, який розвідував прикордонну територію та укріплення Сумщину. Зловмисник готувався до диверсійної діяльності.

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