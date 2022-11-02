Притворилась патриоткой и хотела проникнуть в СБУ: в Луганской области задержали шпионку ФСБ

В Луганской области разоблачили глубоко законспирированную шпионку ФСБ. Она пыталась проникнуть в СБУ и стать "двойным агентом".

Теперь предательнице грозит тюрьма. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как российская шпионка пыталась проникнуть в СБУ

Женщина притворялась украинской патриоткой, пытавшейся втереться в доверие СБУ. Причем она выполняла задачи российских спецслужб, которые хотели сделать из нее "двойного агента" для разведывательно-взрывной деятельности против ВСУ.

Для выполнения враждебной задачи злоумышленница вышла на представителя одного из подразделений СБУ и предложила свою помощь в борьбе с агрессором.

Среди прочего, она "гарантировала" предоставлять актуальную информацию о деятельности врага на временно оккупированной территории востока Украины.

Но оказалось, что в 2019 году женщина была завербована российской спецслужбой из-за подконтрольного оккупантам так называемого "МГБ ЛНР". После начала полномасштабного вторжения она следовала указаниям врага по выявлению маршрутов и техники ВСУ на территории Луганской области.

Также вражеская приспешница собирала учредительные данные и места нахождения участников сопротивления в регионе, в частности в захваченном поселке Марковка. Полученную информацию она передавала оккупационной администрации для проведения дальнейших репрессий против местных жителей.

Впоследствии российская агентка получила задачу установить контакт и наладить сотрудничество с украинской спецслужбой.

Однако СБУ сорвала планы по проникновению «крота» в негласный аппарат Службы. В итоге многоходовые контрразведывательные мероприятия злоумышленницу своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и идентифицировали ее "куратора"

– отметили в ведомстве.

Так, сотрудники украинской контрразведки дезинформировали агрессора, вывели изменницу на подконтрольную территорию и задержали.

Злоумышленницу задержали / фото СБУ

Что угрожает злоумышленнице

Задержанной сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, что в Харьковской области СБУ задержала и сообщила о подозрении директору лицея. Она внедряла образовательные стандарты России на территории области. Работала "педагог" в поселке городского типа Большой Бурлук.

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