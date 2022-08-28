Ибо предателей не любит никто: российский пропагандист пообещал украинским коллаборантам виселицу

В Украине немало предателей и коллаборантов. Они переходят на сторону врага и помогают ему.

Выбрав сторону зла, предателям не слишком повезло. Даже российские пропагандисты уже их не любят и в порыве истерики и проклятий готовы порвать.

К теме Как пауки в банке: на дочь мариупольского гауляйтера напали в Москве

Виселица для коллаборантов

Совершенно ясно одно – предателей ничего хорошего уже не ждет. Их или найдут наши партизаны или же сами россияне их уничтожат. Пропагандисты уже начали угрожать виселицей.

киву и монтян пропагандист назвал падалью, которая побежала к новым деньгам. Тогда задает риторический вопрос, кто же их теперь поддерживает, "на что они сейчас жрут". Говорит, что надо их посадить на лет 15, а потом на виселицу. Или сразу на виселицу. Упоминает и шария, который заметался между одними и другими.

Коллаборантов – на виселицу: смотрите видео

Невеселая жизнь оккупантов

К предателям начинает приходить расплата. С каждым днем их все больше погибает при разных обстоятельствах. В частности, в оккупированном Бердянске 26 августа, вероятно, погиб коллаборант александр колесников. Авто "заместителя руководителя" местного ГАИ взорвали.

коллаборанта андрия рыжкова из Михайловки, что на оккупированной части Запорожья, оккупанты назначили "начальником полиции" в Михайловке. Теперь его нашли мертвым, а точнее повешенным.

А в Боровской общине Харьковской области круг коллаборантов, которые сотрудничают с россиянами, постоянно меняется. Заместителя гауляйтера игоря познянского оккупанты вывезли с мешком на голове в неизвестном направлении.

Тем временем горят и базы оккупантов: смотрите видео