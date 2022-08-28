Обравши сторону зла, зрадникам не надто пощастило. Навіть російські пропагандисти вже їх не люблять і в пориві істерики та прокльонів готові порвати.

До теми Як павуки в банці: на доньку маріупольського гауляйтера напали у Москві

Шибениця для колаборантів

Цілком ясно одне – на зрадників нічого хорошого вже не чекає. Їх або знайдуть наші партизани або ж самі росіяни їх знищать. Пропагандисти вже почали погрожувати шибеницею.

киву та монтян пропагандист назвав падоллю, яка побігла до нових грошей. Тоді ставить риторичне запитання, хто ж їх тепер підтримує, "на що вони зараз жруть". Каже, що треба їх посадити на років 15, а тоді на шибеницю. Або ж одразу на шибеницю. Згадує й шарія, який заметався між одними й іншими.

Колаборантів – на шибеницю: дивіться відео

Невеселе життя окупантів

До зрадників починає приходити розплата. З кожним днем їх все більше гине за різних обставин. Зокрема, в окупованому Бердянську 26 серпня, ймовірно, загинув колаборант олександр колєсніков. Авто "заступника керівника" місцевого ДАІ підірвали.

колаборанта андрія рижкова з Михайлівки, що на окупованій частині Запоріжжя, окупанти призначили "начальником поліції" в Михайлівці. Тепер його знайшли мертвим, а точніше повішеним.

А в Борівській громаді на Харківщині коло колаборантів, які співпрацюють з росіянами, постійно змінюється. Заступника гауляйтера ігоря познянського окупанти вивезли з мішком на голові в невідомому напрямку.

Тим часом горять і бази окупантів: дивіться відео