Як павуки в банці: на доньку маріупольського гауляйтера напали у Москві

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що після замаху колаборант швидко зник під охорону МГБ в одну з лікарень поза Маріуполем. Саме тому його не було Саме тому його не було на "урочистому святкуванні" російського прапора.

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На доньку колаборанта напали в Москві

Андрющенко розповів, що донька іващенка 20 серпня терміново виїхала в Москву, подалі від небезпечного Маріуполя. Проте вже наступного дня на неї здійснили фізичний напад з погрозами.

Все це складається в дуже цікаву картину павуків в банці. Наші джерела повідомляють, що конфлікт між іващенко та його російськими кукловодами сабліним та свановим набирає обертів,

– зауважив радник мера.

За його словами, сам іващенко останнім часом встановив дружні відносини з лідером бойовиків квазіреспубліки на Донбасі дєнісом пушиліним та відверто вирішив вискочити з однієї руки фсб до іншої – з донецьким слідом. Саме це змусило іванова реагувати погрозами.

"І тут стається "замах", який більш схожий на виставу з петардою. Навіть не кажуть про "український слід". Саму справу по замаху веде не слідчий комітет росії, як зазвичай, та навіть не мгб, а поліція окупантів. А саме михаїл москвітін, колаборант з Б.Коси, котрий наближений до Іващенка й отримав посаду через нього від пушиліна", – додав Андрющенко.

Він додав, що завданням москвітіна – зібрати "переконливі докази" що замах організовали люди іванова, прибравши так самого Іванова з маріупольської карти впливу.

"З іншого боку, саме через це іванов переказав привіт іващенко через доньку в Москві. Що буде далі – спостерігаємо. Але це трилер набирає обертів і перестає бути томним. У підсумку когось не дорахуємо. За кращим варіантом – обох", – підсумував радник мера.

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Обвинувачення проти псевдомера Маріуполя та його посіпак – вже у суді

За інформацією Офісу генпрокурора, керівник Донецької облпрокуратури заочно повідомив про підозру 5 псевдопосадовцям фейкової адміністрації тимчасово окупованого Маріуполя. Їх підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненому організованою групою.

За даними слідства, з березня 2022 року 5 депутатів Маріупольської міськради політичної партії "Опозиційна платформа – за життя" активно співпрацюють з російськими окупантами. Колаборанти добровільно погодилися обійняти фейкові посади голови, його першого та ще трьох заступників так званої адміністрації Маріуполя.

Окрім цього, вони публічно висловлюють захоплення ідеями "руського міра"

та агітують цивільних виступити за приєднання міста до складу росії.



Колаборанти співпрацюють з росією з березня / Фото Офісу генпрокурора

приєднати м. Маріуполь до складу РФ. Крім того, за результатами спеціального досудового розслідування стосовно так званого мера і трьох його заступників вже скеровані до суду обвинувальні акти за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також стосовно «мера» завершено розслідування за фактом добровільного зайняття посади в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Максимальне покарання за санкціями статей – довічне позбавлення волі. Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Колаборантам заочно повідомили про підозру / Фото Офісу генпрокурора

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