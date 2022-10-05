СБУ предотвратила массированный ракетный удар по подразделению ВСУ в Одесской области

СБУ своевременно разоблачила злоумышленницу, которая хотела передать разведданные, благодаря которым оккупанты могли ударить по подразделению ВСУ в Одесской области. А также задержали еще одну предательницу в Покровском районе Донецкой области.

Обе злоумышленницы оказались гражданками Украины. Их задержали на восточном и южном фронтах.

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Что известно о предательнице Украины из Одесской области

Как установили правоохранители, местную жительницу спецслужбы России привлекли к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. Она попала в поле зрения агрессоров из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно "афишировала".

Ее привлекли для сбора разведывательной информации. Женщина должна была:

скрыто наблюдать за объектами,

определять их места дислокации,

определять маршруты перемещения Сил обороны в прифронтовых районах,

делать соответствующие метки на карте.

Эти сведения она планировала передать представителям страны-агрессора через анонимные мессенджеры. Однако СБУ вовремя задержала женщину и изъяла топографическую карту и схему с координатами временного расположения подразделения ВСУ в Одесской области. Именно по этому подразделению оккупанты планировали осуществить массированный ракетный удар.

Предательница в Донецкой области

В Донецкой области агентку россиян задержали в Покровском районе. Она также была информатором и пыталась передать оккупантам закрытую информацию о дислокации и количестве личного состава одного из подразделений ВСУ.

Как установили контрразведчики СБУ, она была завербована российскими спецслужбами в августе этого года. Ее связным был участник квазиреспублики "ДНР", который давал указания по проведению разведывательно-подрывной деятельности. Для коммуникации они использовали закрытый канал электронной связи.

Как сообщили правоохранители, прежде всего враг интересовался информацией о расположении боевых позиций украинских войск и оборонительных сооружений на территории района.

Разоблачение предателей Украины: последние новости

СБУ разоблачила 12 правоохранителей-оборотней, которые занимались репрессиями на оккупированных территориях. Их подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны, за что им грозит до 15 лет тюрьмы. Известно, что предатели издевались над украинцами и фабриковали в отношении наших людей уголовные дела на временно оккупированных территориях.

В Харьковской области СБУ разоблачила и задержала чиновницу-коллаборантку. Она пошла на сотрудничество с представителями оккупационных войск и вступила в должность в незаконном органе власти. Ей уже сообщили о подозрении.

Также удалось задержать мужчину, который угрожал убийством руководителю Луганской области Гайдаю. Кроме того, он был информатором захватчиков.

Обеим злоумышленницам СБУ сообщила о подозрении за совершенные ими преступления. Одной из них уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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