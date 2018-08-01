Предательство и манипуляции: как переводчики влияют на международную политику

Личные переводчики первых лиц государства имеют большое влияние на ход важных международных событий. От их слов может зависеть решение серьезных мировых конфликтов, но они также могут и нанести вред интересам страны.

Переводчики президентов, глав правительств, министров не часто попадают на первые страницы газет и в объективы видеокамер. Но именно они являются голосом государства за рубежом.

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До недавнего времени месседжи украинского премьера западным лидерам озвучивал Станислав Ежов. Пока в декабре прошлого года его не задержала СБУ. Выяснилось, что он работал на российскую разведку, а именно передавал врагу внутреннюю информацию из Кабмина.



Станислав Ежов

Ныне предатель находится в СИЗО, ожидает рассмотрения дела. Апелляционный суд Украины постановил, что этим будет заниматься Голосеевский суд столицы. Глава Дипломатической академии Сергей Корсунский отметил, что случай Ежова обнаружил проблему, о которой мало говорят. В стране не хватает квалифицированных дипломатических переводчиков для высших руководителей государства.

Этих переводчиков надо готовить. К сожалению, в Украине такой школы просто нет,

– заявил глава Дипломатической академии Украины.

Станислав Ежов работал в администрации Януковича. Во времена Майдана размещал в соцсетях посты в поддержку "Беркута". После революции Достоинства прошел люстрацию и попал на работу в Кабмин. А вот в США к подбору переводчиков для высших руководителей государства подходят ответственнее.

В США перевод на высочайшем уровне обеспечивает специальная служба, которая существует в Государственном департаменте. Это тренированные люди, обученные специальным образом люди, которые имеют соответствующий допуск, – подчеркнул Корсунский.

Одна из таких Марина Гросс. В 2008 году она переводила первой леди Лоре Буш во время ее поездки в Сочи, а также ездила в Москву в 2017 году вместе с тогдашним главой госдепа Рексом Тиллерсоном.



Марина Гросс и Дональд Трамп

А в июле 2018 года присутствовала на разговоре тет-а-тет Дональда Трампа и Владимира Путина. После неоднозначных заявлений американского президента на пресс-конференции в Хельсинки ее даже хотели допросить в Конгрессе США. Ведь Марина – единственная, кто знает, о чем именно говорили президенты за закрытыми дверями. Однако сенаторы отказались от этой идеи.

В основном эти люди имеют соответствующую инструкцию. Они никому, ни при каких условиях, только по разрешению первого лица, которому они переводили, могут дать брифинг,

– добавил Сергей Корсунский.

Также переводчики могут манипулировать посланиями политиков. К примеру, в Санкт-Петербурге во время совместной пресс-конференции президентов Франции и России местный переводчик, пытаясь подыграть Путину, исказил слова Эммануэля Макрона. По его переводу, французский лидер вроде отметил конструктивную роль России в расследовании катастрофы рейса МН17, отвечая на вопрос представителя французской прессы. Сам же Путин сделал вид, что вообще не понял, про какой самолет его спрашивал корреспондент.

Но все же таких манипуляций не так уж и много. Потому что все такие мероприятия протоколируются, и ошибки сразу становятся причиной служебных расследований.