Зрада і маніпуляції: як перекладачі впливають на міжнародну політику

Особисті перекладачі перших осіб держави мають великий вплив на перебіг важливих міжнародних подій. Від їхніх слів може залежати вирішення серйозних світових конфліктів, але також вони можуть і завдати шкоди інтересам країни.

Перекладачі президентів, голів урядів, міністрів не часто потрапляють на перші шпальта газет та у об’єктиви відеокамер. Але саме вони є голосом держави за кордоном.

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Донедавна меседжі українського прем'єра західним лідерам озвучував Станіслав Єжов. Аж поки у грудні минулого року його не затримала СБУ. З'ясувалося, що він працював на російську розвідку, а саме передавав ворогу внутрішню інформацію з Кабміну.



Станіслав Єжов

Нині зрадник перебуває в СІЗО, очікує на розгляд справи. Апеляційний суд України постановив, що цим займатиметься Голосіївський суд столиці. Глава Дипломатичної академії Сергій Корсунський зазначив, випадок Єжова виявив проблему, про яку мало говорять. В країні не вистачає кваліфікованих дипломатичних перекладачів для вищих керівників держави.

Цих перекладачів треба готувати. На жаль, в Україні такої школи просто немає,

– заявив глава Дипломатичної академії України.

Станіслав Єжов працював в адміністрації Януковича. За часів Майдану розміщував в соцмережах пости на підтримку "Беркута". Після революції Гідності пройшов люстрацію і потрапив на роботу у Кабмін. А от у США до підбору перекладачів для вищих керівників держави підходять відповідальніше.

У США переклад на найвищому рівні забезпечує спеціальна служба, яка існує в Державному департаменті. Це треновані люди, це навчені спеціальним чином люди, які мають відповідний допуск, – наголосив Корсунський.

Одна з таких Маріна Гросс. У 2008 році вона перекладала першій леді Лорі Буш під час її поїздки до Сочі, а також їздила до Москви у 2017 році разом з тогочасним очільником держдепу Рексом Тіллерсоном.



Маріна Гросс та Дональд Трамп

А у липні 2018 року була присутня на розмові тет-а-тет Дональда Трампа і Владіміра Путіна. Після неоднозначних заяв американського президента на прес-конференції у Гельсінки її навіть хотіли допитати у Конгресі США. Адже Маріна – єдина, хто знає про що саме говорили президенти за зачиненими дверима. Однак сенатори відмовилися від цієї ідеї.

Здебільшого ці люди мають відповідну інструкцію. Вони нікому, ні за яких умов, тільки за дозволом першої особи, якій вони перекладали, можуть дати брифінг,

– додав Сергій Корсунський.

Також перекладі можуть маніпулювати меседжами політиків. До прикладу, у Санкт-Петербурзі під час спільної прес-конференції президентів Франції і Росії місцевий перекладач, намагаючись підіграти Путіну, спотворив слова Еммануеля Макрона. За його перекладом, французький лідер начебто відзначив конструктивну роль Росії у розслідуванні катастрофи рейсу МН17, відповідаючи на запитання представника французької преси. Сам же Путін вдав, що взагалі не зрозумів, про який літак його питав кореспондент.

Але все ж таких маніпуляцій не так вже й багато.Адже всі заходи протоколюються і помилки одразу стають причиною службових розслідувань.