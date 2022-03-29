Предельная граница для России – 15 апреля – Краев о том, на сколько хватит сил агрессору в войне
Все экономические факторы указывают на то, что Россия может находиться в активной фазе войны с Украиной только до определенной даты. Речь идет о 15 апреля 2022 года.
Об этом сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 канала. Он объяснил, почему раздается звучит такая дата.
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Как он подчеркнул, такое предположение специалиста основывается на экономических факторах и на том, что россиянам так или иначе нужно выполнить часть своих обязательств.
"Дело в том, что при современных рыночных условиях невозможно в России построить автаркию – то есть независимость от всех вещей внешнего мира или других людей", – пояснил Краев.
Если говорить об активной фазе боевых действий, то определенным пределом у россиян постоянно было 15 апреля,
– отметил он.
Об обязательствах России перед Китаем
Он отметил, что именно 15 апреля россияне должны рассчитаться за несколько десятков миллиардов долларов внешних обязательств перед международными организациями и конкретными кредиторами. В частности, перед Китаем.
"Я тяжело себе представляю ситуацию, когда Россия в таких условиях пытается поругаться или экономически воевать еще и с Китаем", – подчеркнул эксперт.
Поэтому так или иначе, им до 15 апреля нужно получить в свое распоряжение хотя бы часть собственных золотовалютных резервов. Это означает хотя бы отчасти принять условие Запада и снять часть санкций.
Аналитик предположил, на сколько хватит России в войне: смотрите видео