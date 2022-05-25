Предлагают свои миллиарды Украине: российские олигархи хотят откупиться от санкций

Российские олигархи, попавшие под санкции Запада из-за войны России с Украиной, хотят откупиться от ограничений. Они готовы пожертвовать свои средства на восстановление Украины.

Канадское министерша заявило о звонках от олигархов

О том, что российские олигархи хотят откупиться от санкций, заявила министерша финансов Канады Христя Фриланд на встрече министров финансов G7. Сообщается, что на этой встрече была высказана идея о "выкупе" российских олигархов из-под действия санкций.

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Канадское министерша Христя Фриланд заявила, что ей звонят российские олигархи, попавшие в санкционные списки стран Запада. По ее словам, они очень недовольны из-за этого.

Сообщается, что олигархи критически относятся к войне России в Украине. В то же время они вроде бы не могут дистанцироваться от вторжения из-за угроз репрессий со стороны Кремля.

Следовательно, предложение заключается в том, что попавшие под санкции российские олигархи жертвуют значительную часть своего состояния на восстановление Украины. В обмен на это с них снимают санкции.

Немецкое издание Handelsblatt считает целесообразным выведение российских олигархов из-под санкций.

Такое соглашение могло бы дать определенные преимущества для всех сторон: Киев получает миллиарды, Запад избегает дебатов об экспроприации, а российские предприниматели возвращают свою роскошную жизнь,

– говорится в сообщении.

Украина хочет получить замороженные российские средства

Издание Forbes сообщало, что в мире заморожены российские активы примерно на 500 миллиардов долларов. Эти средства хочет получить Украина для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмигаль оценил ущерб от полномасштабного вторжения России в 500 миллиардов долларов. Шмигаль сообщал, что на восстановление уйдет около 600 миллиардов долларов.

Премьер-министр отмечал, что международные партнеры Украины помогут нашему государству в стремлении конфисковать около 500 миллиардов долларов замороженных активов России и ее олигархов. В Офисе Президента заявляли, что имеют два плана , как взыскать российские деньги.

Следует отметить, что в Европейском Союзе готовятся направить замороженные активы России на восстановление Украины.

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