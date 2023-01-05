Эрдоган предложил Путину "односторонне прекратить огонь": на что он рассчитывает

Президент Турции Реджеп Эрдоган время от времени меняет свою риторику по поводу войны России против Украины. Последнее его предложение Владимиру Путину односторонне прекратить огонь может быть продуманным шагом склонить Украину к переговорам.

Об этом 24 каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, неоднозначность заявлений Эрдогана означает то, что он не хочет как краха путинского режима, так и его усиления.

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Спасательный круг Путина

Игорь Эйдман убежден, что президент Турции хочет спасти Владимира Путина от тотального поражения в Украине, потому что пока существует Путин на краю Европы, сам Эрдоган не будет самым главным врагом демократии.

Пока существует Путин на краю Европы, Эрдоган сам не воспринимается европейцами как главный враг демократии.

– отметил политолог.

Пока в Украине сохраняется война, Эрдоган может торговаться как с Путиным, так и с Западом, получая от этого свои выгоды. Однако, по мнению Эйдмана, Эрдоган является здорово мыслящим человеком и он видит, что Путин проигрывает эту войну.

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Социолог объяснил, что Эрдоган бросает Путину "спасательный круг", чтобы он объявил одностороннее перемирие, а дальше Турция будет давить на Украину, чтобы она согласилась на это перемирие. Если Украина откажется, то это будет демонстрироваться, как нежелание Украины к миру.

"А это перемирие было бы очень выгодно Путину, потому что оно остановило бы крах путинского режима, его движение к поражению и разгрому в этой войне", - отметил Эйдман.

По словам политолога, Путин абсолютно неадекватен и отказался от такого предложения Эрдогана, так что все его махинации с перемириями пока провалились.

Что сказал Эрдоган