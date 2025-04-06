В сети активизировались мошенники, которые предлагают "работу мечты": что об этом стоит знать

В соцсетях работает много мошенников, которые пытаются завладеть деньгами или личными данными пользователей. Одной из "проверенных" схем является предложение работы. Через сообщения в Телеграмм мошенники заманивают людей в свою "ловушку".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Смотрите также Вот как мошенники могут воспользоваться вашим профилем в социальных сетях

Как работают мошенники в Телеграм

Мошенники находят заинтересованных людей и предлагают им якобы заработать деньги за продвижение блогеров. Всего за несколько подписок, лайков и комментариев преступники предлагают быстрый заработок, достигающий от 500 до 3000 грн ежедневно. Часто мошенники называют себя представителями известных брендов, вроде Universal Pictures.

Предложение заработка выглядит убедительно – "работодатель" не просят вложить ваши деньги, чтобы получить выплаты и не скрывают, что именно нужно делать. Мошенники даже обещают присылать "скрины выплат".

Но пользователей сети предупреждают о тревожных сигналах, которые свидетельствуют, что "работодатель" может воспользоваться вашими данными. Во-первых, неизвестно, откуда они узнают ваш номер. Также учетная запись администратора часто является "Deleted Account". Это означает, что пользователь удалился, чтобы таким образом убрать следы преступления.

Также "работодатель" сразу может давать подозрительную ссылку на "официального куратора" или же может потребовать написать в личные или даже попросить прислать подписку или данные карты.

В Телеграм активизировались мошенники, которые предлагают работу / Скриншоты SPRAVDI

Стоит запомнить простые правила, которые помогут не сотрудничать с мошенниками в интернете:

компания Universal Pictures не ищет фрилансеров через телеграм-группы;

легальная работа не начинается с чата, где нет официальных контактов;

скрины "выплат" легко подделать.

Не ведитесь на красивые слова о "легком доходе". Если вам действительно интересна дистанционная работа – проверяйте информацию через официальные сайты компаний,

– говорится в сообщении Центра.

Ранее мошенники активно действовали в Viber. В феврале злоумышленники массово писали пользователям, выдавая себя за представителей известных сервисов для получения доступа к учетным записям пользователей.

Они просили данные, которые ни в коем случае нельзя передавать посторонним лицам, в частности коды активации. Людям рекомендовали сообщать о подозрительной активности в службу поддержки Viber и использовать функции автоматической проверки спама.