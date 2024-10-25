Наиболее популярной тактикой мошенников является социальная инженерия, в частности фишинг. Он предусматривает маскировку под знакомое лицо, сайт или организацию, чтобы усыпить вашу бдительность и похитить информацию, пишет 24 Канал.

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Например, вы можете получить сообщение в социальных сетях с тем или иным предложением и ссылкой, по которой нужно перейти. Но как только вы нажимаете на нее, вас перенаправляют на подставной вебсайт, который копирует дизайн настоящего ресурса и требует от вас введения логина и пароля или финансовой информации. Например, это может быть копия банковского сайта или платежной системы. Конечно же, все данные мгновенно передаются мошенникам, и они немедленно ими воспользуются, взломав ваши страницы или украв деньги со счетов.

Поскольку мастерство мошенников в этом плане постоянно растет, следует не забывать о правилах безопасности в интернете и знать схемы, по которым действуют преступники. Итак, вот самые популярные методы.

Выдача себя за кого-то, кого вы знаете

В большинстве случаев неизвестные лица имитируют друзей или родственников. Происходит это двумя способами: через их взломанную страницу и через создание идентичной копии их страницы.

В первом случае мошенник пишет вам от имени владельца, чей аккаунт он взломал и в котором нашел ваш контакт. Далее он, например, просит денег – пополнить счет, перевести несколько тысяч на карточку и тому подобное. Конечно же, сразу дается обещание вернуть все к вечеру, до завтра или до конца недели, но никто на самом деле не собирается возвращать деньги. Вас также могут попросить проголосовать в каком-то конкурсе за рисунок или песню ребенка, но по предоставленной ссылке вас попросят ввести личные данные, логин и пароль.

Во втором случае со страницы кого-то из ваших знакомых копируется вся информация: фото, описание, различные данные анкеты, а также иногда даже публикации. Таким образом новая поддельная страница имеет вид настоящей – даже адрес может быть похожа, отличаясь лишь одним символом. После того как профиль готов, вам присылают запрос на добавление в друзья или подписку. Впоследствии вы, вероятно, получите сообщение с такой же просьбой раскрыть вашу личную информацию, перейти по ссылке или отправить средства.

Если вы получили похожее подозрительное сообщение от друга или члена семьи, попробуйте связаться с ними напрямую с помощью других средств. Например, написать в мессенджере, другой соцсети, позвонить и тому подобное. С большой вероятностью окажется, что это были не они.

Работает это и в другом направлении: скопировать могут вас. Есть ли от этого защита? Скорее нет, чем да. Лучшим решением было бы держать соцсети закрытыми для посторонних, где это возможно, но не каждый готов к такому. Наоборот, многие предпочитают быть открытым к посторонней аудитории. Поэтому здесь все зависит от бдительности ваших друзей: поверят ли они в обман мошенника, если увидят копию вашей страницы.

Со своей стороны вам стоит быть осторожными с информацией, которой вы делитесь в своем публичном профиле, ведь она может быть использована для того, чтобы выглядеть более убедительно, притворяясь вами.

Копирование вашего голоса

Сегодня существуют системы искусственного интеллекта, которым достаточно всего нескольких секунд голоса реального человека, чтобы его скопировать и генерировать новые фразы. Если вы публикуете видео в интернете, мошенники могут воспроизвести ваш голос и позвонить кому-то из ваших родственников, которые, например, указали свой номер телефона на собственной странице в соцсетях. Таким образом "ваш" голос может сказать, что вы попали в беду и вам срочно нужны деньги.

На этот крючок могут попасть ваши родители, которые забудут обо всех предосторожностях относительно мошенничества и тут же побегут переводить деньги мошенникам, думая, что это вы. Сами же вы в это время даже не будете подозревать обо всем происходящем.

В таких ситуациях стоит всегда звонить человеку, о котором идет речь, или связываться с ним через другие средства, чтобы проверить, действительно ли что-то произошло.

Фальшивые розыгрыши и акции

Все любят халяву, и мошенники это знают. Они создают убедительные объявления, чтобы заманить своих жертв и побудить их нажать на баннер, ссылку или заполнить форму для получения приза. Это простой способ эксплуатировать любовь людей к азарту и вознаграждениям.

Прежде чем участвовать в любом предложении, вам следует научиться распознавать фейковые объявления в социальных сетях. Вы сможете мгновенно определить, когда увидите некоторые явные признаки мошеннических сообщений. Как правило, они слишком красивые, чтобы быть правдой, они очень навязчивые, яркие, мигают раздражающей анимацией, обещают богатства буквально просто так.

Также явным признаком является то, что такие объявления часто делаются от непроверенных аккаунтов или только что созданных страниц, и имеют плохую грамматику.

Также стоит проверить разделы комментариев к таким объявлениям: они часто заполнены негативными отзывами и предупреждениями от других пользователей. Но комментарии не всегда являются гарантией, поскольку часто мошенники очищают негативные отзывы, заменяя их фейковыми сообщениями, сгенерированными ботами.

Фальшивые предложения работы

Кажется, уже каждый украинец получал смс с текстом "я из отдела кадров TikTok". Это одно из проявлений этого метода, который хочет похитить ваши данные.

Если вы ищете работу и пишете об этом в соцсетях, мошенники также могут этим воспользоваться, в том числе и написав вам в личные сообщения. Или же вы можете даже самостоятельно встретить где-то в ленте новостей объявление о привлекательной вакансии, которая обещает много денег и мало занятости. Вы можете соблазниться этим предложением, перейдя по ссылке. Там вам обещают показать подробные условия, рассказать о плюсах вакансии и прочее в документе на Google Docs. Но вместо этого вы увидите страницу входа в Google, которая будет выглядеть вполне настоящей, требуя логин и пароль для прочтения.

Это должно насторожить вас, если у вас уже есть учетная запись Google в браузере и вы вошли в нее. Браузер запоминает вход и не должен требовать повторной авторизации. Не вводите никаких данных на таких страницах, поскольку мошенники немедленно их получат.

Романтические аферы

Романтическая афера — это, как правило, длительная операция. Мошенник создает фейковый профиль в социальных сетях и вступает в романтические отношения с жертвой. При этом он якобы живет очень и очень далеко, поэтому не может приехать в ближайшее время. Завоевав полное доверие во время длительного общения, мошенник внезапно начинает просить деньги на разные непонятные расходы или на то, чтобы наконец-то приехать к вам. Знайте: таких, как вы, у него много.

Жертва начинает платить за продукты, аренду жилья, поездки и медицинские счета. Мошенник может даже заставить жертву предоставить финансовую информацию, например, данные кредитной карты, чтобы она могла тратить деньги сама.

Часто такие лица предварительно анализируют профиль жертвы, чтобы выяснить ее вкусы, предпочтения, привычки и другие детали, чтобы легче втереться в доверие и найти контакт. Ведь вы быстрее "клюнете" и полюбите человека, с которым у вас совпадают вкусы, например, на музыку, или с которым вы имеете общие жизненные цели. Все это можно узнать из сообщений в соцсетях, особенно сейчас, когда искусственный интеллект позволяет за считанные секунды проанализировать большие объемы информации.

Не стоит слепо доверять всем в интернете, особенно, если вам признаются в любви на третий день и очень быстро касаются финансовой стороны вашей жизни. Хотя это и не гарантия, но, как правило, личная встреча с таким лицом, уменьшает шансы на то, что вы наткнулись на афериста.

Опросы и викторины

Что плохого в том, чтобы заполнить короткий опрос или ответить на вопрос викторины в социальных сетях за подарочную карточку? Если они проводятся с легитимного или проверенного аккаунта или страницы, то ничего страшного. Но если это не так, это могут быть мошенники, которые пытаются похитить вашу информацию для дальнейшего использования или перенаправить вас на фишинговый сайт.

Признаки того, что это мошенничество, обычно такие же, как и для фальшивых выигрышей (например, невероятно выгодные предложения).

Участвуйте в викторинах и опросах, которые просят предоставить личную информацию, только если они поступают от надежного источника. Кроме того, всегда предупреждайте других, оставляя негативный отзыв, если вы убедились, что это мошенничество.

Криптовалютные и другие инвестиционные мошенничества

Финансовые мошенники могут заманить вас, утверждая, что человек зарабатывает тысячи долларов в неделю, торгуя криптовалютой или используя какую-то особую схему, придуманную автором, и недоступную больше никому.

Инвестиции с низким риском и высокой доходностью обычно являются мошенничеством. Если вы исследуете типы инвестиций, которые рекламируют эти мошенники, например, криптовалюты или форекс, вы поймете, что это не то, что может сделать кого-то богатым за одну ночь.

Выводы

Стоит помнить, что практически любая оставленная вами информация, в умелых руках превращается в оружие. Мало кто на самом деле может отказаться от ведения соцсетей, но в таком случае стоит помнить об осторожности: не оставляйте важных личных данных в публичном пространстве, всегда проверяйте информацию, не ведитесь на сладкие обещания.