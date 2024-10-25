Найбільш популярною тактикою шахраїв є соціальна інженерія, зокрема фішинг. Він передбачає маскування під знайому особу, сайт чи організацію, щоб приспати вашу пильність і викрасти інформацію, пише 24 Канал.

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Наприклад, ви можете отримати повідомлення в соціальних мережах із тією чи іншою пропозицією та посиланням, за яким потрібно перейти. Але як тільки ви натискаєте на нього, вас перенаправляють на підставний вебсайт, який копіює дизайн справжнього ресурсу й вимагає від вас введення логіна та пароля або фінансової інформації. Наприклад, це може бути копія банківського сайту чи платіжної системи. Звісно ж, усі дані миттєво передаються шахраям, і вони негайно ними скористаються, зламавши ваші сторінки або вкравши гроші з рахунків.

Оскільки майстерність шахраїв у цьому плані постійно зростає, слід не забувати про правила безпеки в інтернеті й знати схеми, за якими діють злочинці. Отож ось найпопулярніші методи.

Видавання себе за когось, кого ви знаєте

У більшості випадків невідомі особи імітують друзів чи родичів. Відбувається це двома способами: через їхню зламану сторінку і через створення ідентичної копії їхньої сторінки.

У першому випадку шахрай пише вам від імені власника, чий акаунт він зламав і в якому знайшов ваш контакт. Далі він, наприклад, просить грошей – поповнити рахунок, переказати кілька тисяч на картку тощо. Звісно ж, відразу дається обіцянка повернути все до вечора, до завтра чи до кінця тижня, але ніхто насправді не збирається повертати гроші. Вас також можуть попросити проголосувати в якомусь конкурсі за малюнок чи пісню дитини, але за наданим посиланням вас попросять ввести особисті дані, логін і пароль.

У другому випадку зі сторінки когось із ваших знайомих копіюється вся інформація: фото, опис, різноманітні дані анкети, а також іноді навіть публікації. Таким чином нова підробна сторінка має вигляд справжньої – навіть адреса може бути схожа, відрізняючись лише одним символом. Після того, як профіль готовий, вам надсилають запит на додавання в друзі чи підписку. Згодом ви, ймовірно, отримаєте повідомлення з таким же проханням розкрити вашу особисту інформацію, перейти за посиланням чи надіслати кошти.

Якщо ви отримали схоже підозріле повідомлення від друга або члена сім'ї, спробуйте зв'язатися з ними напряму за допомогою інших засобів. Наприклад, написати в месенджері, іншій соцмережі, зателефонувати тощо. З великою імовірністю виявиться, що це були не вони.

Працює це і в іншому напрямку: скопіювати можуть вас. Чи є від цього захист? Скоріше ні, ніж так. Найкращим рішенням було б тримати соцмережі закритими для сторонніх, де це можливо, але не кожен готовий до такого. Навпаки, багато хто воліє бути відкритим до сторонньої аудиторії. Тож тут усе залежить від пильності ваших друзів: чи повірять вони в обман шахрая, якщо побачать копію вашої сторінки.

Зі свого боку вам варто бути обережними з інформацією, якою ви ділитесь у своєму публічному профілі, адже вона може бути використана для того, щоб виглядати більш переконливо, прикидаючись вами.

Копіювання вашого голосу

Сьогодні існують системи штучного інтелекту, яким достатньо лише кількох секунд голосу реальної людини, щоб його скопіювати й генерувати нові фрази. Якщо ви публікуєте відео в інтернеті, шахраї можуть відтворити ваш голос і подзвонити комусь із ваших родичів, які, наприклад, вказали свій номер телефону на власній сторінці в соцмережах. Таким чином "ваш" голос може сказати, що ви потрапили в біду й вам терміново потрібні гроші.

На цей гачок можуть потрапити ваші батьки, які забудуть про всі перестороги щодо шахрайства й миттю побіжать переказувати гроші шахраям, думаючи, що це ви. Самі ж ви у цей час навіть не підозрюватимете про все, що відбувається.

У таких ситуаціях варто завжди телефонувати людині, про яку йде мова, або зв'язуватись із нею через інші засоби, щоб перевірити, чи дійсно щось сталося.

Фальшиві розіграші та акції

Усі люблять халяву, і шахраї це знають. Вони створюють переконливі оголошення, щоб заманити своїх жертв і спонукати їх натиснути на банер, посилання або заповнити форму для отримання призу. Це простий спосіб експлуатувати любов людей до азарту й винагород.

Перш ніж брати участь у будь-якій пропозиції, вам слід навчитися розпізнавати фейкові оголошення в соціальних мережах. Ви зможете миттєво визначити, коли побачите деякі явні ознаки шахрайських повідомлень. Як правило, вони занадто гарні, щоб бути правдою, вони дуже нав'язливі, яскраві, миготять дратівливою анімацією, обіцяють багатства буквально просто так.

Також явною ознакою є те, що такі оголошення часто робляться від неперевірених акаунтів або щойно створених сторінок, і мають погану граматику.

Також варто перевірити розділи коментарів до таких оголошень: вони часто заповнені негативними відгуками та попередженнями від інших користувачів. Але коментарі не завжди є гарантією, оскільки часто шахраї очищують негативні відгуки, замінюючи їх фейковими дописами, згенерованими ботами.

Фальшиві пропозиції роботи

Здається, вже кожен українець отримував смс із текстом "я з відділу кадрів TikTok". Це один з проявів цього методу, який хоче викрасти ваші дані.

Якщо ви шукаєте роботу й пишете про це в соцмережах, шахраї також можуть цим скористатись, у тому числі й написавши вам в особисті повідомлення. Або ж ви можете навіть самостійно зустріти десь у стрічці новин оголошення про привабливу вакансію, яка обіцяє багато грошей і мало зайнятості. Ви можете спокуситися цією пропозицією, перейшовши за посиланням. Там вам обіцяють показати детальні умови, розказати про плюси вакансії та інше в документі на Google Docs. Але натомість ви побачите сторінку входу в Google, яка виглядатиме цілком справжньою, вимагаючи логін і пароль для прочитання.

Це має насторожити вас, якщо ви вже маєте обліковий запис Google у браузері і ввійшли в нього. Браузер запам'ятовує вхід і не повинен вимагати повторної авторизації. Не вводьте жодних даних на таких сторінках, оскільки шахраї негайно їх отримають.

Романтичні афери

Романтична афера — це, як правило, тривала операція. Шахрай створює фейковий профіль у соціальних мережах і вступає в романтичні стосунки з жертвою. При цьому він нібито живе дуже й дуже далеко, тому не може приїхати найближчим часом. Завоювавши повну довіру під час тривалого спілкування, шахрай раптово починає просити гроші на різні незрозумілі витрати або на те, щоб нарешті приїхати до вас. Знайте: таких, як ви, у нього багато.

Жертва починає платити за продукти, оренду житла, поїздки та медичні рахунки. Шахрай може навіть змусити жертву надати фінансову інформацію, наприклад, дані кредитної картки, щоб вона могла витрачати гроші сама.

Часто такі особи попередньо аналізують профіль жертви, щоб з'ясувати її смаки, вподобання, звички та інші деталі, щоб легше втертись у довіру й знайти контакт. Адже ви швидше "клюнете" й уподобаєте людину, з якою у вас співпадають смаки, наприклад, на музику, чи з якою ви маєте спільні життєві цілі. Усе це можна дізнатися з дописів у соцмережах, особливо зараз, коли штучний інтелект дозволяє за лічені секунди проаналізувати великі обсяги інформації.

Не варто сліпо довіряти усім в інтернеті, особливо, якщо вам зізнаються в коханні на третій день і дуже швидко торкаються фінансової сторони вашого життя. Хоча це й не гарантія, але, як правило, особиста зустріч з такою особою, зменшує шанси на те, що ви натрапили на афериста.

Опитування та вікторини

Що поганого в тому, щоб заповнити коротке опитування або відповісти на запитання вікторини в соціальних мережах за подарункову картку? Якщо вони проводяться з легітимного або перевіреного акаунта чи сторінки, то нічого страшного. Але якщо це не так, це можуть бути шахраї, які намагаються викрасти вашу інформацію для подальшого використання або перенаправити вас на фішинговий сайт.

Ознаки того, що це шахрайство, зазвичай такі ж, як і для фальшивих виграшів (наприклад, неймовірно вигідні пропозиції).

Беріть участь у вікторинах та опитуваннях, які просять надати особисту інформацію, тільки якщо вони надходять від надійного джерела. Крім того, завжди попереджайте інших, залишаючи негативний відгук, якщо ви переконалися, що це шахрайство.

Криптовалютні та інші інвестиційні шахрайства

Фінансові шахраї можуть заманити вас, стверджуючи, що людина заробляє тисячі доларів на тиждень, торгуючи криптовалютою або використовуючи якусь особливу схему, вигадану автором, і недоступну більше нікому.

Інвестиції з низьким ризиком і високою прибутковістю зазвичай є шахрайством. Якщо ви дослідите типи інвестицій, які рекламують ці шахраї, наприклад, криптовалюти або форекс, ви зрозумієте, що це не те, що може зробити когось багатим за одну ніч.

Висновки

Варто пам'ятати, що практично будь-яка залишена вами інформація, у вмілих руках перетворюється на зброю. Мало хто насправді може відмовитись від ведення соцмереж, але в такому випадку варто пам'ятати про обережність: не залишайте важливих особистих даних у публічному просторі, завжди перевіряйте інформацію, не ведіться на солодкі обіцянки.