Предновогоднее путешествие узбеков: на границе с Россией задержали иностранцев

В Луганской области пограничники задержали группу иностранцев, которые направлялись из России в Украину. Пятеро задержанных оказались гражданами Узбекистана.

На узбеков военные пограничного отряда имени Евгения Пикуса наткнулись ночью 28 декабря. Опережающую информацию об этом предоставили оперативные сотрудники.

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Узбеки хотели пересечь границу вне пунктов пропуска

Иностранцы хотели пересечь российско-украинскую границу вне пунктов пропуска, ведь они имели запрет на въезд на российскую территорию.

В отношении граждан Узбекистана пограничники составили административные правонарушения. Речь идет о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Поскольку правонарушение было совершено группой лиц, то это является отягчающим обстоятельством.

Поскольку путешествие узбеков остановили украинские пограничники, им придется вернуться на родину.



Задержанные оказались гражданами Узбекистана / Фото Государственной пограничной службы

Незаконные попытки пересечь границу Украины: коротко