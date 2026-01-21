"Приближаемся к эгоизму": президент Чехии раскритиковал отказ от предоставления Украине самолетов

Президент Чехии Петр Павел заявил, что возможная продажа Украине нескольких легких учебно-боевых истребителей L-159 не будет представлять угрозы обороноспособности страны. Заявление политика прозвучало на фоне политического скандала, который разгорелся вокруг этой инициативы.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Получит ли Украина чешские самолеты?

19 января Петр Павел провел переговоры с папой Римским Львом XIV в Ватикане. Впоследствии, во время пресс-конференции, он высказался о военной помощи Украине и отверг опасения.

Если вы посмотрите на тенденции, которые сегодня проявляются, то, с одной стороны, это солидарность, а с другой – эгоизм. Боюсь, что этим решением мы приближаемся скорее к эгоизму, чем к солидарности,

– объяснил президент Чехии.

Ранее во время своего визита в Украину Петер Павел заявил, что Чехия может передать Украине несколько учебно-боевых самолетов L-159. По словам экспертов, эти самолеты достаточно эффективны с точки зрения поражения "Шахедов": они могут летать низко и иметь много точек для навески вооружения.

Однако инициативу президента резко раскритиковали представители правящей коалиции Чехии.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что чешская армия нуждается в самолетах и поэтому их невозможно предоставить. Противники военной помощи также решили блокировать продажу Украине L-159.

