Польша готова предоставить Украине истребители, но не все так просто

Украина продолжает вести переговоры с партнерами о передаче ВСУ авиации, в частности, истребителей. В Польше заявили, что готовы предоставить нам эти летательные аппараты, однако нужно, чтобы другие страны Североатлантического альянса перед тем приняли такие же решения. Также по этому вопросу высказались в Брюсселе, Лиссабоне и Таллине.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий на саммите лидеров ЕС в Брюсселе констатировал, что его государство готово предоставить Украине истребители, но не одним из первых. Очевидно, что Варшава опасается принимать такое решение первой среди других членов НАТО.

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Кто бы мог протянуть Украине руку помощи в вопросе авиации

Моравецкий также отметил, что позиция Польши по этому вопросу непоколебима. По его словам, современные боевые самолеты первыми могли бы Киеву предоставить те страны, которые имеют их больше всего.

Наша позиция здесь однозначна. Мы можем действовать только совместно в рамках целого объединения Североатлантического договора. Если такое решение будет, то мы не будем первыми, кто предоставит истребители, но, наверное, будем положительно отвечать на это,

– заявил высокопоставленный чиновник.

В Европарламенте, Португалии и Эстонии поддерживают предоставление Украине истребителей

Следует сказать, что другие высокопоставленные чиновники Европы, кроме Моравецкого, готовы стоять бок о бок в защиту поддержки нашего государства: