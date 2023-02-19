Будет следующим шагом, – премьер Нидерландов допустил передачу истребителей F-16 Украине

Предоставление Украине истребителей F-16 будет следующим шагом. Однако многие страны пока колеблются из-за позиции США.

Министр Нидерландов Марка Рютте заявил, что для поставки американских истребителей в Украину необходимо создать соответствующую коалицию, как в случае с Leopard 2, и согласовать этот вопрос. Такой процесс длится несколько недель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью, которое транслировали в эфире национального телемарафона.

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В этом вопросе нет табу

F-16 – это действительно будет следующий шаг. Это будет большой следующий шаг. Но мы ориентируемся на будущее или гарантируем, что вы получите все, что нужно, пока вам понадобится. Поэтому мы также сказали, что в этом вопросе нет табу,

– сказал он.

Но F-16 производятся в США, а они против поставок F-16 в Украину, поэтому многие страны из-за этого сомневаются, подчеркнул Рютте.

Он отметил, что для того чтобы завершить эту дискуссию, она должна быть непубличной, поскольку в противном случае дебаты будут продолжаться долго.

"Сейчас это большая дискуссия после того, как был согласован Leopard 2. Сейчас речь об истребителях F-16 и других. Пока нет вывода, будет это или нет, но мы смотрим вперед и склоняемся к этому. У нас нет табу", – заявил премьер.

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