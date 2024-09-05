Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, подчеркнув, что Россия действительно перебазировала свои самолеты Ту-22 и Ту-95 на расстояние более 300 километров. Соответственно ракетами ATACMS, имеющими такую дальность, Украина до них не достанет.

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Похожий прецедент уже был

Однако это не касается Су-34 и Су-35, которые являются носителями КАБов. Управляемые авиационные бомбы очень серьезно донимают наши Вооруженные Силы.

В частности удар по Сумскому государственному университету был нанесен с помощью именно их. Значительное количество этих самолетов на территории России базируется в пределах доступности ракет ATACMS,

– пояснил военный эксперт.

Этим оружием украинские силы могли бы нанести удары также по аэродрому "Балтимор" в Воронежской области. Он расположен на расстоянии примерно 250 километров от государственной границы с Украиной. Так же достали бы и до аэродромов в Ростовской области.

Целей хватает. Поэтому позиция США выглядит как нерешительность и нежелание повышать уровень эскалации, чтобы Россия не могла их обвинить в ударах в глубине ее территории,

– пояснил он.

Хотя похожий прецедент уже был. Когда российская система С-300 терроризировала Харьков, обстреливая ракетами, ее уничтожили с помощью РСЗО HIMARS. С большой вероятностью это была ракета GMLRS. По этому поводу, по его словам, никаких замечаний к Украине со стороны наших партнеров не было.

Однако если речь идет об ударах по российским аэродромам, на которых размещены дорогостоящие самолеты, то наши союзники выступают против этого,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Кстати. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что дальнобойные ракеты ATACMS не будут эффективными в борьбе украинских сил с российской авиацией. По его словам, Россия уже перебазировала 90% своих самолетов-бомбардировщиков на расстояние более 300 километров. Соответственно, если США предоставит Украине дальнобойные ракеты ATACMS, они смогут нанести удары по авиабазам и большинству самолетов на территории России.