Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, наголосивши, що Росія дійсно перебазувала свої літаки Ту-22 та Ту-95 на відстань понад 300 кілометрів. Відповідно ракетами ATACMS, що мають таку дальність, Україна до них не дістане.

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Схожий прецедент вже був

Однак це не стосується Су-34 та Су-35, які є носіями КАБів. Керовані авіаційні бомби дуже серйозно дошкуляють нашим Збройним Силам.

Зокрема удар по Сумському державному університету був завданий за допомогою саме них. Значна кількість цих літаків на території Росії базується в межах доступності ракет ATACMS,

– пояснив військовий експерт.

Цією зброєю українські сили могли б завдати ударів також по аеродрому "Балтімор" у Воронезькій області. Він розташований на відстані приблизно 250 кілометрів від державного кордону з Україною. Так само дістали б і до аеродромів у Ростовській області.

Цілей вистачає. Тому позиція США виглядає як нерішучість та небажання підвищувати рівень ескалації, щоб Росія не могла їх звинуватити в ударах в глибині її території,

– пояснив він.

Хоча схожий прецедент вже був. Коли російська система С-300 тероризувала Харків, обстрілюючи ракетами, її знищили за допомогою РСЗВ HIMARS. З великою імовірністю це була ракета GMLRS. З цього приводу, за його словами, жодних зауважень до України з боку наших партнерів не було.

Однак якщо йдеться про удари по російських аеродромах, на яких розміщені дороговартісні літаки, то наші союзники виступають проти цього,

– наголосив Павло Нарожний.

До речі. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі вважає, що далекобійні ракети ATACMS не будуть ефективними у боротьбі українських сил з російської авіацією. За його словами, Росія вже перебазувала 90% свої літаків-бомбардувальників на відстань понад 300 кілометрів. Відповідно, якщо США надасть Україні далекобійні ракети ATACMS, вони зможуть завдати ударів по авіабазах та більшості літаків на території Росії.