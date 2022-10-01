Генерал США объяснил, почему американские танки Abrams M1 не подойдут ВСУ

Международные партнеры продолжают предоставлять Украине необходимое вооружение. Правда, далеко не все. К примеру, генерал США убежден, что нашей армии не подойдут танки Abrams M1, И вот почему.

В интервью 24 каналу бывший директор ЦРУ и генерал США в отставке Дэвид Петреус объяснил, почему американские танки нам не подойдут. В то же время он отметил, что нашему государству некоторые члены НАТО уже отдали все свои танки.

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Почему Украина не получит танки Abrams M1

Сразу заметим, что это не связано с тем, что США и НАТО хотят ограничить наше государство в поставке оружия. Есть вполне логичная причина, озвученная Петреусом. Он отметил, что соответствующие танки значительно тяжелее тех, которые наши военные используют на поле боя. Именно поэтому он выразил сомнение, что наши мосты выдержат передвижение таких машин с берега на берег. Но это еще не все.

Да и в обслуживании они очень сложны, если говорить о ремонте подбитого танка, то вы его не отремонтируете на поле боя без специальной ремонтной машины, которая на базе этого самого Abrams и базируется, и не дотянете до границы без специального эвакуационного тягача,

– подчеркнул Петреус.

По словам генерала США, танк не оснащается обычными дизельными двигателями. В них стоят реактивные двигатели на 1500 лошадиных сил. Так что есть опасения, что Abrams в Украине просто не смогут эффективно выполнять свою работу.

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То же самое касается самоходных гаубиц. Петреус отметил, что есть некоторые модели, которые очень сложно обслуживать. В то же время он отметил, что реально нуждается Украина сейчас именно в дополнительных возможностях в противовоздушной обороне. Особенно это актуально с учетом того, что Россия закупила дроны-камикадзе у Ирана.

Новейшее ПВО в Украине будет

Вскоре в Украину привезут несколько установок IRIS-T. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. В то же время следует понимать, что четыре таких системы ПВО мы получим не сразу. А связано это с тем, что сама передающая их страна на своем оснащении их не имеет.

Первую систему IRIS-T наши военные получат уже в октябре, следующую – к концу года. А еще две станут на баланс нашей армии уже в 2023 году. А связано все это с тем, что соответствующие системы ПВО еще производятся.

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