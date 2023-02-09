Предоставление Украине западных истребителей зависит от позиции 4 стран, – политолог

Сейчас Украина активно ведет переговоры о разрешении на предоставление военной авиации от европейских стран. Такое решение может принять одна из четырех стран ЕС.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он также сообщил, каковы перспективы Украины по вступлению в ЕС и НАТО.

Смотрите также Как передача Украине вражеских активов поможет россиянам понять всю сущность войны

Загородний отметил, что самолеты Украине могут предоставить 4 страны, производящие или экспортирующие их. Для этого государствам необходимо предоставить разрешение.

В первую очередь говорится о Соединенных Штатах Америки, Франции, имеющей собственное производство военных самолетов, Швеции, которая имеет Gripen и Великобританию. От позиции этих стран зависит, будут ли и в какие сроки будут передаваться самолеты,

– добавил политолог.

Переговоры с Великобританией касаются и дальнобойных ракет, прежде ракет дальностью до 300 километров, сообщил Загородний. Он подчеркнул, что вероятнее всего Британия не будет давать разрешение на удары непосредственно по территории России.

Перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС

Загородний считает, что вступление Украины в Европейский Союз не будет скорым, ведь вопрос заключается в больших средствах, которые нужно будет давать Украине на дотации.

Польша – страна, примерно соразмерная с площадью и населением, в свое время получала дотации на 90 миллиардов ежегодно. Поэтому краеугольным камнем станет вопрос, где брать эти средства, подчеркнул говорящий.

Загородний же предполагает, что Украина имеет хорошие шансы, чтобы попасть в НАТО. Наше государство значительно усилит этот блок.

В случае интеграции в НАТО Украина, прежде всего, получит безопасность. А безопасность напрямую связана с экономическим развитием,

– подчеркнул эксперт.

Однако и в этом случае Украина примет дополнительные затраты на себя в смысле финансирования собственной армии и ВПК, отметил Загородний.

Загородний о военной помощи Украине: смотреть видео

Прогнозы по предоставлению истребителей Украине