Предоставляла врагу тайную информацию: в Харьковском районе полицейские задержали женщину

Во время войны было разоблачено уже немало "шпионов" среди украинцев. Каждый из этих личностей работал на русском враге.

На этот раз диверсантку разоблачили в Харьковском районе. Женщина предоставляла врагу тайную информацию.

Главное Разгром россиян на Юге, кафиры не успевают с "референдумом": основное за 64 день войны

В Харьковском районе полицейские задержали диверсантку

Изменницей оказалась 58-летняя жительница поселка Васищево.

Предварительно известно, что женщина через мобильный телефон с 26 по 27 апреля предоставляла брату координаты расположения военной техники ВСУ и информацию о ее перемещении. Брат находится на неподконтрольной территории и сотрудничает с Россией.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 114-2 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет.

Злоумышленница задержана и передана сотрудникам СБУ. Последние будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

Обратите внимание – Харьковчане показали ужасные последствия "русского мира": смотрите видео