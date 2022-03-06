Предоставьте нам боевую авиацию, – Кулеба показал 500-килограммовую бомбу, упавшую на Чернигов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир обеспечить Украину боевой авиацией и показал фото 500-килограммовой российской бомбы.

Она упала на жилой дом в Чернигове и чудом не взорвалась. Но такие же бомбы убили многих невинных женщин и мужчин.

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Эта ужасная 500-килограммовая российская бомба упала на жилой дом в Чернигове и не взорвалась. Многие другие сработали, убивая невинных мужчин, женщин и детей. Помогите нам оградить наш народ от русских варваров! Помогите нам закрыть небо. Предоставьте нам боевую авиацию. Делайте что-то!

– написал Кулеба.



500-килограммовая российская бомба / Фото с твиттера Дмитрия Кулебы

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