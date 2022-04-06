"Предостерегаем, это – фейк": СНБО прошлось по свежим "вбросам" Кремля

В Центре противодействия дезинформации при СНБО обнародовали очередной дайджест опровержений фейков кремля. Там показали три основные информационные "вбросы" российских властей.

В дайджесте указаны слова прихвостней Путина, которые они говорили 5 апреля. Как и всегда, правды в них практически не было.

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О чем врали российские лидеры

В этот день прежде всего говорили о самых болезненных для украинцев точках – Буче и Мариуполе. После соответствующих заявлений "политиков", все заявления этих военных преступников начали активно распространять сливные бачки информации Кремля.

Лавров в очередной раз обвинял Украину

После огласки зверств россиян в Буче, российские дипломаты начали во всем обвинять украинцев. Особо циничное заявление сделал путинский глава МИД Сергей Лавров.

Он сказал, что в городе Буча провели "откровенно лживую провокацию". Якобы это все для того, чтобы попытаться сорвать российско-украинские переговоры.

В СНБО призвать не верить в это. Ведь именно оккупационные войска России убили, изнасиловали и замучили сотни мирных жителей Киевщины. Это подтвердили даже спутниковые снимки Бучи за 27 марта.

Песков присоединился и сказал бред

А вот глава пресс-службы диктатора Дмитрий Песков просто решил дополнить отвратительный бред товарища. Он сказал, что не исключает "появления новых фейков и аналогичных съемок в Буче". Якобы именно в России будут говорить, "что правда, а что выдумка".

Однако не слишком понятно, кому он это будет говорить. Ведь российской агрессивной пропаганде уже не верит весь цивилизованный мир.

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Их "Минобороны" уже врало о Мариуполе

Министерство, которое занимается захватническими действиями в Украине всегда пытается делать оперативные сводки. Однако в "минобороны" России также получается только врать.

Для примера, они заявили, что "националистические батальоны" интенсивно обстреливают участок гуманитарного коридора возле Мариуполя. Якобы "злые бандеровцы" срывают эвакуацию мирных жителей.

Вероятно, авторы сообщения просто забыли, что к таким действиям прибегают только российские военные. Они любят не только обстрелять гуманитарный коридор, но и даже заминировать там дорогу.

Следует заметить, что Россия уже бросила на захват Мариуполя одни из лучших отрядов своей армии. Их авиация и артиллерия уничтожили практически весь город. Однако украинские воины не обращают внимания на численное преимущество или подготовку оккупантов, поэтому продолжают давать героический отпор.

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