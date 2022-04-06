У дайджесті вказані слова прихвоснів Путіна, які вони говорили 5 квітня. Як і завжди, правди в них практично не було.

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Про що брехали російські лідери

У цей день передусім говорили про найболючіші для українців точки – Бучу та Маріуполь. Після відповідних заяв "політиків", всі заяви цих воєнних злочинців почали активно поширювати зливні бачки інформації Кремля.

Лавров вкотре звинувачував Україну

Після розголосу звірств росіян у Бучі, російські дипломати почали у всьому звинувачувати українців. Особливо цинічну заяву зробив путінський ручний глава МЗС Сергій Лавров.

Він сказав, що у місті Буча провели "відверто брехливу провокацію". Мовляв, це все для того, щоб спробувати зірвати російсько-українські переговори.

В РНБО закликати не вірити в це. Адже саме окупаційні війська Росії вбили, зґвалтувати й закатували сотні мирних жителів Київщини. Це підтвердили навіть супутникові знімки Бучі за 27 березня.

Пєсков приєднався і сказав маячню

А ось голова пресслужби диктатора Дмитро Пєсков просто вирішив доповнити огидну маячню товариша. Він сказав, що не виключає "появи нових фейків і аналогічних зйомок у Бучі". Мовляв, саме в Росії говоритимуть, "що є правда, а що вигадка".

Проте не надто зрозуміло, кому він це буде говорити. Адже російській агресивній пропаганді, вже не вірить весь цивілізований світ.

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Їхнє "міноборони" вже брехало про Маріуполь

Міністерство, яке займається загарбницькими діями в Україні завжди намагається робити оперативні зведення. Проте в "міноборони" Росії також виходить лише брехати.

Для прикладу, вони заявили, що "націоналістичні батальйони" інтенсивно обстрілюють ділянку гуманітарного коридору біля Маріуполя. Мовляв, "злі бандерівці" зривають евакуацію мирних жителів.

Ймовірно, автори допису просто забули, що до таких дій вдаються лише російські військовики. Саме вони люблять не лише обстріляти гуманітарний коридор, а й навіть замінувати там дорогу.

Слід зауважити, що Росія вже кинула на захоплення Маріуполя одні з найкращих загонів своєї армії. Їхня авіація та артилерія знищили практично все місто. Проте українські воїни не зважають на чисельну перевагу чи підготовку окупантів, тому продовжують давати героїчну відсіч.

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