Зокрема, Лещенко заявив, що держава-агресорка протягом останніх днів використовує найрізноманітніші способи поставити під сумнів жорстокі звірства російських загарбників у містах на Київщині, які знову контролює Україна, інформує 24 канал.

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Росія поширює фейки про Бучу

Сергій Лещенко додав, що версії ворога щодо подій на Київщині змінюються, а головно мета цього жонглювання – викликати підозру до інформації від України, міжнародних спостерігачів та журналістів. Він нагадав, що масові вбивства виявили у місті Буча та додав, що російський слід був підтверджений міжнародною правозахисною організацією Human Rights Watch. Проте Росія досі намагається переконати увесь світ у своїй непричетності.

Й випустила (Росія – ред.)цілу зграю спікерів, які намагаються засмітити інформаційний прості своїми повідомленнями,

– розповів журналіст.

Лещенко наголосив, що усі заяви Росії розбиваються об докази, які надало авторитетне видання New York Times. Йдеться про аналіз супутникових знімків з Бучі, які підтверджують наступне: тіла, які були зняті під час першої другої декади березня збігаються з тими тілами, які були зняті на відео після звільнення міста.

Супутникові знімки підтверджують, що ці вбивства відбулися під час окупації міста Буча російською армією,

– наголосив Лещенко.

Проте Росія понад усе прагне поставити під сумнів усі факти. Зокрема, держава-агресорка почала використовувати ті ж методи, які були в її арсеналі після збиття малазійського боїнга у небі над Донбасом. За словами Лещенка, ворог старається:

іспанського диспетчера Карлоса,

намагаються проштовхнути версію, згідно з якою мертві тіла у Бучі порозкидали українці вже після того, як російські окупанти вийшли з міста. Нагадаємо, схожі заяви Росія робила й щодо малазійського боїнга.

Сергій Лещенко підкреслив, що доказів причетності росіян до цих злочинів більше ніж достатньо, а їх версії не витримують жодної критики та є ще одним доказом того, що Україна говорить правду.

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