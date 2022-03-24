Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах. Він зазначив, що зі зброї дальньої дії нелюди обстріляли одну з вулиць міста.

До теми Центр Харкова вночі потужно обстріляли ракетами "Калібр" з російських кораблів, – Синєгубов

Харків'яни саме отримували гуманітарну допомогу

Саме там у приміщенні "Нової пошти" облаштували пункт видачі гуманітарної допомоги. Дії росіян є черговим військовим злочином.

За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 – поранені, їх госпіталізували до лікувальних установ. Кількість жертв встановлюється,

– розповів Синєгубов.

Зазначимо, що вночі вороги обстріляли Харків з кораблів ракетами "Калібр". Одна з них поцілила у центральну частину міста, поблизу станції метро.

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