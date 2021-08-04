Так, Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального агентства по вопросам противодействия коррупции. НАПК просило суд прекратить контракт с главой "Нафтогаза".

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В связи с решением суда предписание НАПК к Кабмину относительно незаконного назначения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" подлежит исполнению,

– сказал глава агентства Александр Новиков.

Он добавил, что НАПК готово консультировать по выполнению предписания. Поэтому чиновник направил в Кабмин письмо с конкретным механизмом для этого.

"Все органы власти, все граждане заинтересованы, чтобы в Украине действительно работал принцип верховенства права", – подчеркнул Новиков.

Что этому предшествовало

Еще в июне в НАПК заявили, что распоряжение правительства о назначении Витренко главой "Нафтогаза Украины" должно быть отменено, как незаконное. Требовали аннулировать подписанный с ним контракт.

НАПК направило в наблюдательный совет "Нафтогаза" предписание. В документе требуют прекратить контракт с председателем правления компании Юрием Витренко. С этим вопросом агентство обратилось в суд.

Однако Окружной админсуд Киева приостановил действие предписания.

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Обратите внимание! 28 апреля уволили предшественника Витренко с должности в "Нафтогазе" Андрея Коболева. Председателем правления был назначен тогдашний исполняющий обязанности министра энергетики Витренко.