Предположительно, опять техника безопасности: после боеприпасов в Белгороде вспыхнула нефтебаза

В российском Белгороде утром 1 апреля загорелась нефтебаза. На днях там горел склад боеприпасов.

О пожаре на нефтебазе в городе, расположенном вблизи украинской границы, утром 1 апреля сообщили российские СМИ, пишет 24 канал.

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Взрывы на нефтебазе Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на нефтебазе Белгорода произошло возгорание. Информации о пострадавших или погибших в результате инцидента пока нет. На месте работают спасатели.



В российском Белгороде вспыхнула нефтебаза / Фото росСМИ

Возгорание произошло утром 1 апреля / Фото росСМИ

Взрывы на складе боеприпасов в Белгороде: что известно

Вечером 29 марта в Белгороде произошли взрывы на складе боеприпасов, расположенном всего в 15 километрах от границы с Украиной.

Российские СМИ писали, что инцидент произошел "из-за человеческого фактора". Впоследствии в Минобороны Украины объяснили, что из-за пренебрежения россиянами правилами безопасности и нарушением требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация.

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