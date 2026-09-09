Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале "War&Sanctions".

Что удалось установить об этих предприятиях?

Обнародованные объекты входят в состав или находятся под управлением госкорпорации "Ростех". Эти научные организации и заводы разрабатывают и производят средства связи, автоматизированные системы управления, сверхвысокочастотную электронику и робототехнику.

Производимая радиоэлектроника применяется практически во всей номенклатуре вооружения армии РФ. В частности, ее устанавливают в крылатые и баллистические ракеты, системы радиолокации, военную технику, беспилотники и авиационное оборудование.

Среди обнародованных структур есть предприятия, которые непосредственно участвуют в кооперации по производству баллистических ракет 9М723 комплекса "Искандер-М" и гиперзвуковых ракет 3М22 "Циркон". Например, компания НИИ "Гириконд" производит прецизионные потенциометры для "Цирконов", а НИЦЭВТ поставляет блоки обработки полетной информации для баллистических "Искандеров".

В то же время предприятие НПП "Интеграл-В" производит импульсные и нагревательные трансформаторы, которые применяются в ракетах 9М723. Несмотря на ключевую роль в военном производстве, эта компания до сих пор отсутствует в санкционных списках всех стран партнерской коалиции.

В военной разведке отмечают, что наличие отдельных предприятий в санкционных списках западных государств мало повлияло на общие объемы выпуска ракетного оружия в России. Это свидетельствует о необходимости совершенствования механизмов контроля за соблюдением ограничений и усиления ответственности за их нарушение.

Сейчас критически важное сырье, специальное оборудование, программное обеспечение и электронные детали часто попадают в российский ВПК через посредников. Разведчики подчеркивают, что конечными покупателями товаров не должны становиться структуры, которые не могут подтвердить отсутствие связей с военно-промышленным комплексом агрессора.

В связи с этим украинская сторона призвала международных партнеров существенно усилить надзор за цепочками поставок высокотехнологичной продукции. Только так можно предотвратить дальнейший обход санкций и передачу критически важных технологий государству-агрессору.

Напомним, ГУР обнародовало данные о 17 российских ученых и разработчиках, работающих над военными технологиями, в частности для дронов, авиационных двигателей, полупроводников и систем с искусственным интеллектом. Несмотря на участие в разработке вооружений, часть из них продолжает пользоваться международным научным сотрудничеством, грантами и участвовать в зарубежных конференциях.