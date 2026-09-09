Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі "War&Sanctions".

Що вдалося встановити про підприємства?

Оприлюднені об'єкти входять до складу або перебувають під управлінням держкорпорації "ростєх". Ці наукові організації та заводи розробляють і виготовляють засоби зв'язку, автоматизовані системи управління, надвисокочастотну електроніку та робототехніку.

Виготовлена радіоелектроніка застосовується практично у всій номенклатурі озброєння армії РФ. Зокрема, її монтують у крилаті та балістичні ракети, системи радіолокації, військову техніку, безпілотники й авіаційне обладнання.

Серед оприлюднених структур є підприємства, які безпосередньо беруть участь у кооперації з виготовлення балістичних ракет 9М723 комплексу "Іскандер-М" та гіперзвукових ракет 3М22 "Циркон". Наприклад, компанія НИИ "Гіріконд" виготовляє прецизійні потенціометри для "Цирконів", а НИЦЭВТ постачає блоки обробки польотної інформації для балістичних Іскандерів.

Водночас підприємство НПП "Інтеграл-В" виробляє імпульсні та нагрівальні трансформатори, які застосовують у ракетах 9М723. Попри ключову роль у воєнному виробництві, ця компанія досі відсутня у санкційних списках усіх країн партнерської коаліції.

У воєнній розвідці зауважують, що наявність окремих підприємств у обмежувальних списках західних держав мало вплинула на загальні обсяги випуску ракетної зброї в Росії. Це свідчить про необхідність удосконалення механізмів контролю за дотриманням обмежень і посилення відповідальності за їхнє порушення.

Зараз критична сировина, спеціальне обладнання, програмне забезпечення та електронні деталі часто потрапляють до російського ВПК через посередників. Розвідники наголошують, що кінцевим покупцем товарів не мають ставати структури, які не можуть підтвердити відсутність зв'язків із військово-промисловим комплексом агресора.

У зв'язку з цим українська сторона закликала міжнародних партнерів суттєво посилити нагляд за ланцюгами постачання високотехнологічної продукції. Тільки так можна унеможливити подальший обхід санкцій та передачу критичних технологій державі-агресорці.

Нагадаємо, ГУР оприлюднило дані 17 російських науковців і розробників, які працюють над військовими технологіями, зокрема для дронів, авіадвигунів, напівпровідників та систем зі штучним інтелектом. Попри участь у розробці озброєння, частина з них продовжує користуватися міжнародною науковою співпрацею, грантами та брати участь у закордонних конференціях.