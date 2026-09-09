ГУР выявило 155 предприятий россэлектроники, обеспечивающих снабжение российских ракет "Искандер" и "Циркон"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало данные о 155 предприятиях российского холдинга "Росэлектроника", что производят компоненты для ракет, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Почти половина разоблаченных компаний корпорации "Ростех" до сих пор не находится под международными санкциями стран партнерской коалиции.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале "War&Sanctions".

Что удалось установить об этих предприятиях?

Обнародованные объекты входят в состав или находятся под управлением госкорпорации "Ростех". Эти научные организации и заводы разрабатывают и производят средства связи, автоматизированные системы управления, сверхвысокочастотную электронику и робототехнику.

Производимая радиоэлектроника применяется практически во всей номенклатуре вооружения армии РФ. В частности, ее устанавливают в крылатые и баллистические ракеты, системы радиолокации, военную технику, беспилотники и авиационное оборудование.

Среди обнародованных структур есть предприятия, которые непосредственно участвуют в кооперации по производству баллистических ракет 9М723 комплекса "Искандер-М" и гиперзвуковых ракет 3М22 "Циркон". Например, компания НИИ "Гириконд" производит прецизионные потенциометры для "Цирконов", а НИЦЭВТ поставляет блоки обработки полетной информации для баллистических "Искандеров".

В то же время предприятие НПП "Интеграл-В" производит импульсные и нагревательные трансформаторы, которые применяются в ракетах 9М723. Несмотря на ключевую роль в военном производстве, эта компания до сих пор отсутствует в санкционных списках всех стран партнерской коалиции.

В военной разведке отмечают, что наличие отдельных предприятий в санкционных списках западных государств мало повлияло на общие объемы выпуска ракетного оружия в России. Это свидетельствует о необходимости совершенствования механизмов контроля за соблюдением ограничений и усиления ответственности за их нарушение.

Сейчас критически важное сырье, специальное оборудование, программное обеспечение и электронные детали часто попадают в российский ВПК через посредников. Разведчики подчеркивают, что конечными покупателями товаров не должны становиться структуры, которые не могут подтвердить отсутствие связей с военно-промышленным комплексом агрессора.

В связи с этим украинская сторона призвала международных партнеров существенно усилить надзор за цепочками поставок высокотехнологичной продукции. Только так можно предотвратить дальнейший обход санкций и передачу критически важных технологий государству-агрессору.

Напомним, ГУР обнародовало данные о 17 российских ученых и разработчиках, работающих над военными технологиями, в частности для дронов, авиационных двигателей, полупроводников и систем с искусственным интеллектом. Несмотря на участие в разработке вооружений, часть из них продолжает пользоваться международным научным сотрудничеством, грантами и участвовать в зарубежных конференциях.