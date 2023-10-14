"Утопил в ставку": в Хмельницкой области предприниматель обокрал терминал в своем же магазине

В Хмельницкой области предприниматель заявил в полицию, что у него в магазине похитили из терминала 80 тысяч гривен. А оказалось, он сымитировал преступление и выбросил терминал в пруд.

Инцидент произошел в августе в одном из сел Деражнянского общества. Как отметили правоохранители, местный житель обратился в полицию и сообщил, что неизвестные проникли в его магазин и угнали платежный терминал.

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Правоохранители установили, что преступление совершил сам владелец магазина. Ночью 29-летний мужчина демонтировал терминал, вынул из него наличные деньги, а затем, чтобы ввести в заблуждение следствие, сымитировал проникновение в помещение,

– сообщили в полиции.

Для этого, по словам правоохранителей, мужчина умышленно повредил дверь магазина.

"Терминал правонарушитель утопил в местном пруду, а утром самостоятельно обратился в полицию", – добавили в ведомстве.

Что угрожает предпринимателю

Угнанные деньги уже изъяли. Отмечают, что общая сумма ущерба вместе со стоимостью терминала составляет 120 тысяч гривен.

Мужчине объявили подозрение по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено, поэтому правоохранители направили обвинительный акт в суд.

Если вину мужчину докажут в суде, ему грозит заключение на срок от 5 до 8 лет.