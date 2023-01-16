В Днепропетровской области разворовывали продукты для военных: ДБР провело масштабную операцию

Несмотря на войну, у некоторых граждан нашего государства есть желание заработать на Вооруженных Силах. Собственно, Государственное бюро расследований с другими силовиками разоблачило и заблокировало преступную схему. С ее помощью отдельные лица присваивали продукты, которые предназначались для украинских военных.

Украинские правоохранительные органы продолжают разоблачать преступные, коррупционные схемы, все еще существующие в нашем государстве. 16 января стало известно, что на Днепропетровщине группа лиц в больших масштабах разворовывала пищевые продукты для военных.

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Силовики провели более 70 обысков

Известно, что эту схему организовало одно из частных предприятий Днепропетровской области, однако какое именно – неизвестно. Оно поставляло продукты более чем в 45 воинских частей и только за полгода полномасштабной войны получило военных подрядов более чем на 2 миллиарда гривен.

В документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции они перепродавали через сеть посредников,

– рассказали в ДБР.

Кроме того, там акцентировали внимание, что во время масштабной спецоперации правоохранители провели около 70 обысков. В результате них изъято:

более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже;

почти 4 миллиона гривен в разной валюте, которые, вероятно, организация получила преступным способом.

Какая перспектива этого дела

Эту спецоперацию провели сотрудники ДБР совместно с Национальной полицией Днепропетровской области и департаментом военной контрразведки СБУ.

Отметим, что изъятые продукты правоохранители планируют передать военным ВСУ. У этого частного предприятия силовики изъяли десятки автомобилей, на которых перевозились краденые продукты, а также черновая документация, подтверждающая незаконную деятельность.

В настоящее время одному из представителей фирмы доложено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением части 4 статьи 191 Уголовного кодекса,

– отметили в ДБР.

В то же время, там подчеркнули, что правонарушителей, вероятно, ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Однако сейчас все еще идет досудебное расследование и подозрение другим фигурантам этого дела пока не объявлено.

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Представитель Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона констатировала, что, очевидно, директор этого предприятия не сам организовал эту преступную схему и абсолютно всех причастных к этому делу обязательно накажут.

Кроме того, она вспомнила об организации в Киевской области, которая разворовывала гуманитарную помощь. К этой теме напомним, что детективы НАБУ подозревают в распиле гуманитарки высокопоставленных чиновников Запорожской ОВА. Однако известно, что недавно фигурантка этого дела Злата Некрасова спокойно уехала за границу, чтобы в Таиланде отпраздновать Новый год. Чиновница является заместителем главы областной военной администрации.