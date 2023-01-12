Поскольку его подозревают в работе на врага, то представители ДБР и прокуратуры провели обыск у псевдочиновника оккупационной мэрии Херсона. Во время него обнаружили много интересного.

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"Подарок" от диктатора

В частности, правоохранители обнаружили документы, которые могут служить доказательной базой для следствия, а также золотые часы от Путина.

Показательной находкой и очередным доказательством для следствия стали, якобы, золотые наградные часы от президента России, которыми коллаборант хвастался в окружении, утверждая, что это настоящий подарок от Путина за теплую встречу "новой власти",

– отметили в ДБР.

Однако эти "золотые" часы на самом же деле "оказались обычной подделкой в худшем исполнении "русской глубинки".

Что известно о коллаборанте

В ведомстве сообщили, что обыски проводились у предателя из команды Владимира Сальдо. Он, как и многие другие коллаборанты, вместе с кураторами быстренько сбежал из Украины, как только Вооруженные Силы Украины стали освобождать Херсон.

К тому же бежал настолько быстро, что забыл и документы, которые могут служить доказательством против него, и собственное имущество, и "подарок" от русского царя.

Поэтому вместе с доказательствами измены Украины решается вопрос о заочном сообщении фигуранту о подозрении.

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