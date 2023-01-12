Поскольку его подозревают в работе на врага, то представители ДБР и прокуратуры провели обыск у псевдочиновника оккупационной мэрии Херсона. Во время него обнаружили много интересного.
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"Подарок" от диктатора
В частности, правоохранители обнаружили документы, которые могут служить доказательной базой для следствия, а также золотые часы от Путина.
Показательной находкой и очередным доказательством для следствия стали, якобы, золотые наградные часы от президента России, которыми коллаборант хвастался в окружении, утверждая, что это настоящий подарок от Путина за теплую встречу "новой власти",
– отметили в ДБР.
Однако эти "золотые" часы на самом же деле "оказались обычной подделкой в худшем исполнении "русской глубинки".
Что известно о коллаборанте
В ведомстве сообщили, что обыски проводились у предателя из команды Владимира Сальдо. Он, как и многие другие коллаборанты, вместе с кураторами быстренько сбежал из Украины, как только Вооруженные Силы Украины стали освобождать Херсон.
К тому же бежал настолько быстро, что забыл и документы, которые могут служить доказательством против него, и собственное имущество, и "подарок" от русского царя.
Поэтому вместе с доказательствами измены Украины решается вопрос о заочном сообщении фигуранту о подозрении.
Обнаруженные предатели Украины: последние новости
- Недавно на Львовщине обнаружили и поймали российского агента, инженера одного из госпредприятий, расположенных на Востоке. Правоохранителям стало известно, что он ездил по городам Украины и собирал разведданные для российской ФСБ, а также наводил ракеты на стратегические предприятия нашего государства.
- Еще одного корректировщика огня, работника местной фармацевтической компании, обнаружили в Днепре. Этот преступник, кроме сбора разведданных, наводил ракеты на ТЭС и охотился на украинскую ПВО.
- В столице же Украины на суд за свою предательскую деятельность ждет местная преподавательница гимназии. Она после многих месяцев полномасштабной войны и зверств россиян, в частности, в Киевской области не только поддерживала действия оккупантов, но и призвала свергнуть власть в Украине.