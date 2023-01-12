Оскільки його підозрюють у роботі на ворога, то представники ДБР та прокуратури здійснили обшук у псевдопосадовця окупаційної мерії Херсона. Під час нього знайшли багато цікавого.
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"Подарунок" від диктатора
Зокрема, правоохоронці виявили документи, які можуть служити доказовою базою для слідства, а також начебто золотий годинник від Путіна.
Показовою знахідкою та черговим доказом для слідства став, начебто, золотий нагородний годинник від президента Росії, яким колаборант вихвалявся в оточенні, стверджуючи, що це справжній подарунок від Путіна за теплу зустріч "нової влади",
– зазначили в ДБР.
Однак цей "золотий" годинник насправді ж "виявився звичайною підробкою в найгіршому виконанні "російської глибинки".
Що відомо про колаборанта
У відомстві повідомили, що обшуки здійснювали у зрадника із команди Володимира Сальдо. Він, як й багато інших колаборантів, разом з кураторами швиденько втік з України, як тільки Збройні Сили України стали звільняти Херсон.
До того ж тікав настільки швидко, що забув й про документи, що можуть слугувати доказом проти нього, і власне майно, й "подарунок" від російського царя.
Тож наразі разом з доказами зради України вирішується питання щодо заочного повідомлення фігуранту про підозру.
Виявлені зрадники України: останні новини
- Нещодавно на Львівщині виявили та спіймали російського агента, який був інженером одного з держпідприємств, розташованих на Сході. Правоохоронцям стало відомо, що він їздив по містах України та збирав розвіддані для російської ФСБ, а також наводив ракети на стратегічні підприємства нашої держави.
- Ще одного коригувальника вогню, працівника місцевої фармацевтичної компанії, виявили у Дніпрі. Цей злочинець окрім збору розвідданих наводив ракети на ТЕС та полював на українську ППО.
- У столиці ж України на суд за свою зрадницьку діяльність чекає місцева викладачка гімназії. Вона після багатьох місяців повномасштабної війни та звірств росіян, зокрема, на Київщині не лише підтримувала дії окупантів, а й закликала повалити владу в Україні.