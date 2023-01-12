Оскільки його підозрюють у роботі на ворога, то представники ДБР та прокуратури здійснили обшук у псевдопосадовця окупаційної мерії Херсона. Під час нього знайшли багато цікавого.

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"Подарунок" від диктатора

Зокрема, правоохоронці виявили документи, які можуть служити доказовою базою для слідства, а також начебто золотий годинник від Путіна.

Показовою знахідкою та черговим доказом для слідства став, начебто, золотий нагородний годинник від президента Росії, яким колаборант вихвалявся в оточенні, стверджуючи, що це справжній подарунок від Путіна за теплу зустріч "нової влади",

– зазначили в ДБР.

Однак цей "золотий" годинник насправді ж "виявився звичайною підробкою в найгіршому виконанні "російської глибинки".

Що відомо про колаборанта

​У відомстві повідомили, що обшуки здійснювали у зрадника із команди Володимира Сальдо. Він, як й багато інших колаборантів, разом з кураторами швиденько втік з України, як тільки Збройні Сили України стали звільняти Херсон.

До того ж тікав настільки швидко, що забув й про документи, що можуть слугувати доказом проти нього, і власне майно, й "подарунок" від російського царя.

Тож наразі разом з доказами зради України вирішується питання щодо заочного повідомлення фігуранту про підозру.

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