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      Предприниматели перекрывали трассу на Закарпатье с требованием открыть рынки: видео

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      Підприємці перекривали трасу на Закарпатті з вимогою відкрити ринки
      Предприниматели перекрывали трассу на Закарпатье с требованием открыть рынки / mukachevo.net

      В Хусте на Закарпатье 27 апреля представители малого бизнеса требовали возобновить работу закрытых на время карантина в Украине продуктовых рынков. Свою акцию предприниматели устроили на трассе Мукачево – Рогатин, перекрыв движение.

      Требования предпринимателей – отменить решение городского совета о закрытии заведений торговли и отмены ставки единого налога на период карантина. Об этом в фейсбуке сообщил правозащитник Роман Келемен.

      К теме Сперва продуктовые рынки: Украина на этой неделе может начать ослаблять ограничения

      В полиции говорят, что акция прошла без нарушений порядка, а дорога полностью не перекрывалась. Сейчас акция завершилась и дорогу разблокировали.

      Заметим, что в Мукачево продуктовые рынки возобновляют работу уже 27 апреля по соблюдению мер противоэпидемической безопасности.

      Добавим, что ранее городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал Кабмин и президента пересмотреть карантинные ограничения и позволить работать малому и среднему бизнесу. О такой необходимости заявил председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник. В то же время мэр Львова Андрей Садовый призвал разрешить работу рынков.

       

      Смотрите видео протестов в Хусте 27 апреля:

      вихід з карантину Україна крои етапи
      Условия для постепенного выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Закарпатья Протесты Бизнес Торговля
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