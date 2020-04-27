Предприниматели перекрывали трассу на Закарпатье с требованием открыть рынки: видео

В Хусте на Закарпатье 27 апреля представители малого бизнеса требовали возобновить работу закрытых на время карантина в Украине продуктовых рынков. Свою акцию предприниматели устроили на трассе Мукачево – Рогатин, перекрыв движение.

Требования предпринимателей – отменить решение городского совета о закрытии заведений торговли и отмены ставки единого налога на период карантина. Об этом в фейсбуке сообщил правозащитник Роман Келемен.

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В полиции говорят, что акция прошла без нарушений порядка, а дорога полностью не перекрывалась. Сейчас акция завершилась и дорогу разблокировали.

Заметим, что в Мукачево продуктовые рынки возобновляют работу уже 27 апреля по соблюдению мер противоэпидемической безопасности.

Добавим, что ранее городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал Кабмин и президента пересмотреть карантинные ограничения и позволить работать малому и среднему бизнесу. О такой необходимости заявил председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник. В то же время мэр Львова Андрей Садовый призвал разрешить работу рынков.

Смотрите видео протестов в Хусте 27 апреля:



Условия для постепенного выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала