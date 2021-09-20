Председатель Европарламента попал в больницу: чем он заболел

20 сентября 2021 , 21:14
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твітер Роберта Квілло

Председатель Европарламента Давид Сассоли попал в больницу. Он находится в медицинском учреждении Франции, в Страсбурге.

У него диагностировали пневмонию. О состоянии здоровья Сассоли сообщили в его пресс-службе.

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Как чувствует себя политик

Там отметили, что сейчас состояние здоровья политика можно охарактеризовать как "хорошее".

В результате обследования диагностировали пневмонию, после чего провели соответствующее лечение. Он находится в хорошем состоянии,
 –  подчеркнул спикер главы Европарламента Роберту Квилл.

Он сообщил, что 65-летний Сассоли попал в больницу 15 сентября.

Здоровье политика: что известно

  • Из-за повышения температуры на минувшей неделе дипломат сдал тест на COVID-19.
  • Несмотря на то, что результат был отрицательным, врачи посоветовали ему отдохнуть.
  • Отметим, что глава Европарламента вакцинирован от коронавируса.
Кстати! Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 10 сентября во второй раз заболел коронавирусом.

Текст сообщения Квилла в Твиттере:

В среду, 15 сентября, @EP_President Дэвида Сассоли доставили в Hopital Civil в Страсбурге.

После необходимых медицинских осмотров у него обнаружили пневмонию и немедленно начали лечение. Он в хорошем состоянии.

Автор: Анастасія Мигидюк