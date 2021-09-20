Председатель Европарламента попал в больницу: чем он заболел
Источник:твітер Роберта Квілло
Председатель Европарламента Давид Сассоли попал в больницу. Он находится в медицинском учреждении Франции, в Страсбурге.
У него диагностировали пневмонию. О состоянии здоровья Сассоли сообщили в его пресс-службе.
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Как чувствует себя политик
Там отметили, что сейчас состояние здоровья политика можно охарактеризовать как "хорошее".
В результате обследования диагностировали пневмонию, после чего провели соответствующее лечение. Он находится в хорошем состоянии,
– подчеркнул спикер главы Европарламента Роберту Квилл.
Он сообщил, что 65-летний Сассоли попал в больницу 15 сентября.
Здоровье политика: что известно
- Из-за повышения температуры на минувшей неделе дипломат сдал тест на COVID-19.
- Несмотря на то, что результат был отрицательным, врачи посоветовали ему отдохнуть.
- Отметим, что глава Европарламента вакцинирован от коронавируса.
Текст сообщения Квилла в Твиттере:
В среду, 15 сентября, @EP_President Дэвида Сассоли доставили в Hopital Civil в Страсбурге.
После необходимых медицинских осмотров у него обнаружили пневмонию и немедленно начали лечение. Он в хорошем состоянии.