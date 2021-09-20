Председатель Европарламента попал в больницу: чем он заболел

Председатель Европарламента Давид Сассоли попал в больницу. Он находится в медицинском учреждении Франции, в Страсбурге.

У него диагностировали пневмонию. О состоянии здоровья Сассоли сообщили в его пресс-службе.

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Как чувствует себя политик

Там отметили, что сейчас состояние здоровья политика можно охарактеризовать как "хорошее".

В результате обследования диагностировали пневмонию, после чего провели соответствующее лечение. Он находится в хорошем состоянии,

– подчеркнул спикер главы Европарламента Роберту Квилл.

Он сообщил, что 65-летний Сассоли попал в больницу 15 сентября.

Здоровье политика: что известно

Из-за повышения температуры на минувшей неделе дипломат сдал тест на COVID-19.

Несмотря на то, что результат был отрицательным, врачи посоветовали ему отдохнуть.

Отметим, что глава Европарламента вакцинирован от коронавируса.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 10 сентября во второй раз заболел коронавирусом.

Текст сообщения Квилла в Твиттере:

В среду, 15 сентября, @EP_President Дэвида Сассоли доставили в Hopital Civil в Страсбурге.

После необходимых медицинских осмотров у него обнаружили пневмонию и немедленно начали лечение. Он в хорошем состоянии.