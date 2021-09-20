У нього діагностували пневмонію. Про стан здоров'я Сассолі повідомили у його пресслужбі.
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Як почувається політик
Там відзначили, що наразі стан здоров'я політика можна схарактеризувати як "хороший".
В результаті обстеження діагностували пневмонію, після чого провели відповідне лікування. Він перебуває в хорошому стані,
– наголосив речник глави Європарламенту Роберту Квілл.
Він повідомив, що 65-річний Сассолі потрапив до лікарні 15 вересня.
Здоров'я політика: що відомо
- Через підвищення температури на минулому тижні дипломат здав тест на COVID-19.
- Попри те, що результат був негативним, лікарі порадили йому відпочити.
- Відзначимо, що глава Європарламенту вакцинований від коронавірусу.
Текст повідомлення Квілла у твітері:
У середу, 15 вересня, @EP_President Девіда Сассолі доставили до Hopital Civil у Страсбурзі.
Після необхідних медичних оглядів у нього виявили пневмонію і негайно почали лікування. Він у хорошому стані.