У нього діагностували пневмонію. Про стан здоров'я Сассолі повідомили у його пресслужбі.

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Як почувається політик

Там відзначили, що наразі стан здоров'я політика можна схарактеризувати як "хороший".

В результаті обстеження діагностували пневмонію, після чого провели відповідне лікування. Він перебуває в хорошому стані,
– наголосив речник глави Європарламенту Роберту Квілл.

Він повідомив, що 65-річний Сассолі потрапив до лікарні 15 вересня.

Здоров'я політика: що відомо

  • Через підвищення температури на минулому тижні дипломат здав тест на COVID-19.
  • Попри те, що результат був негативним, лікарі порадили йому відпочити.
  • Відзначимо, що глава Європарламенту вакцинований від коронавірусу.

Текст повідомлення Квілла у твітері:

У середу, 15 вересня, @EP_President Девіда Сассолі доставили до Hopital Civil у Страсбурзі.

Після необхідних медичних оглядів у нього виявили пневмонію і негайно почали лікування. Він у хорошому стані.