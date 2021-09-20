У нього діагностували пневмонію. Про стан здоров'я Сассолі повідомили у його пресслужбі.

Зверніть увагу Помер колишній президент Алжиру Бутефліка

Як почувається політик

Там відзначили, що наразі стан здоров'я політика можна схарактеризувати як "хороший".

В результаті обстеження діагностували пневмонію, після чого провели відповідне лікування. Він перебуває в хорошому стані,

– наголосив речник глави Європарламенту Роберту Квілл.

Він повідомив, що 65-річний Сассолі потрапив до лікарні 15 вересня.

Здоров'я політика: що відомо

Через підвищення температури на минулому тижні дипломат здав тест на COVID-19.

Попри те, що результат був негативним, лікарі порадили йому відпочити.

Відзначимо, що глава Європарламенту вакцинований від коронавірусу.

До речі! Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 10 вересня вдруге захворів на коронавірус.

Текст повідомлення Квілла у твітері:

У середу, 15 вересня, @EP_President Девіда Сассолі доставили до Hopital Civil у Страсбурзі.

Після необхідних медичних оглядів у нього виявили пневмонію і негайно почали лікування. Він у хорошому стані.