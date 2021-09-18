Про причину смерті наразі не вказують. Водночас відомо, що він дуже довго хворів.
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Що відомо про здоров'я Бутефліка
У 2013 році в ексдипломата був інсульт. Після нього стан здоров'я політика погіршився, зокрема він почав важко говорити і пересувався на колясці.
Через це він не дуже часто з'являвся на публіці. У 2017 році його бачили востаннє. Тоді він відкривав станцію метро і мечеть.
Політичне життя колишнього президента
Політик упродовж 14 років очолював Міністерство закордонних справ. У 1999 році він став президентом країни. Пізніше його ще тричі обирали на цю посаду.
Коли захотів вкотре балотуватися на виборах у 2019 році, у країні відбулись масові протести. Попри те, що він зрештою відмовився від свого рішення, акції все одно продовжилися. Внаслідок акцій протесту Бутефліка достроково пішов у відставку.
Останні смерті політичних діячів
- В Німеччині помер колишній радник Ангели Меркель Ян Хеккер. Йому було 54 роки.
- У віці 61 року помер уві сні колишній президент Філіппін Беніньо Акіно.
- Ще у березні помер президент Танзанії Джон Магуфулі, який заперечував загрозу коронавірусу.
- В липні невідомі вбили президента Гаїті 53-річного Жовенеля Моїза.