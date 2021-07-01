Председатель путинского филиала, – Гудков об обсуждении Медведчука в России
Источник:24 канал
В Украине Виктора Медведчука представляли как одного из политиков, которые больше всего общаются с Владимиром Путиным. В то же время россияне активно не обсуждают его фигуру.
Об этом в эфире программы "Что это было" рассказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков. Политик добавил, что сам не узнал бы Медведчука на фото в частности.
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"Его (Медведчука - 24 канал) мало обсуждают в России. Те ,кто занимаются политикой, представляют, что это председатель путинского филиала в Украине. Детали мало кого интересуют внутри страны", – сказал Дмитрий Гудков.
Медведчук не влияет на российскую политику
В то же время в ответ на вопрос о том, действительно ли глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" не вырос до так называемого масштабного значения в России, политик обратил внимание на роль Медведчука для главы Кремля.
Для Путина он имеет какое-то значение. У нас в стране, если ты для "царя" имеешь значение – значит ты играешь какую-то роль. Но сказать, чтобы он как-то влиял на российскую политику – нет,
– пояснил Гудков.
Полный выпуск программы "Что это было" на 24 канале: смотрите видео